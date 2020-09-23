Власти Хабаровского края добились расширения программы газификации региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о развитии газоснабжения в регионе. Договоренности следующие. «Газпром» намерен вложить в край 5,49 миллиардов рублей (что в три раза больше, чем за период с 2016 по 2020 годы).

Инвестиции позволят построить 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 километра, соорудить 9,3 километра газопроводов-отводов и шесть газораспределительных станций. В результате «голубым топливом» будут обеспечены 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также хабаровская ТЭЦ-4 и горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе.

Цифры вещь сухая, поэтому вкратце перечислим, какие выгоды несет газификация жителям края. В первую очередь, это снижение расходов на коммунальные услуги. При том, что «голубое топливо» не только хорошо обогревает помещение, но и является экологичным ресурсом – без пыли и грязи (в отличие от угля).

«С компанией мы давние партнеры. В рамках первых соглашений газ пришел в 32 населенных пункта края. 47 крупнейших промышленных объектов региона являются потребителями газа. Хочу поблагодарить компанию за активное социальное партнёрство, благодаря которому в регионе появилось несколько крупных спортивных комплексов. Ведется строительство еще двух – в Николаевске и Комсомольске-на-Амуре. Реализация новой программы позволит увеличить уровень газификации, а также будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Наша совместная работа позволяет привлекать инвесторов в регион, развиваться промышленным предприятиям. В этих направлениях мы готовы и в дальнейшем наращивать сотрудничество», - отметил Михаил Дегтярев.

Чтобы подготовить регион к усиленной газификации, краевое правительство построит 276 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовит 20,6 тыс. домовладений, 23 котельных и предприятий.

Стоит отметить, что Михаил Дегтярев, несмотря на то, что занимает пост врио губернатора чуть более двух месяцев, привлек уже не одного крупного инвестора в Хабаровский край. Так, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и группой компаний «МедИнвестГрупп». Инвестор намерен обновить и модернизировать оборудование краевого клинического центра онкологии, а также создать в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современные многопрофильные клинико-диагностические центры амбулаторной онкологической помощи.