В Хабаровском крае растят лотерейных миллионеров

«Сахалинец выиграл 123 миллиона рублей. Приехал к нам с сумкой. Давайте, говорит, деньги. Мы ему объясняем: не все так просто, нужно сначала соблюсти некоторые формальности. Вам все выплатят, но через какое-то время. Он говорит: «Как же я домой попаду? Я на последние деньги к вам приехал. Мне возвращаться не на что».

Это не байка, а рассказ Романа Роменского, директора по продажам крупнейшего распространителя российских государственных лотерей «Столото». Данная компания выступила организатором пресс-брифинга «Россия – страна победителей!».

За последние шесть лет на Дальнем Востоке «родился» 141 лотерейный миллионер, из них 27 пришлось на Хабаровский край. Суммы выигрышей не настолько фантастические, какие мы обычно привыкли читать в репортажах СМИ о везунчиках, но вполне себе. В нашем регионе рекорд составляет 9,7 миллиона рублей.

Работники индустрии признают: россияне пока с опаской относятся к лотереям. Нам еще расти до Испании, где примерно 75% граждан покупают «билеты счастья». Еще дальше до Северной Америки. Жители этой части света в среднем в год тратят на лотереи более 12 тысяч рублей (в пересчете на наши деньги). У нас – 334 рубля. Правда, мы обогнали Африку. Обитатели Черного континента тратят всего 200 рублей.

Репутацию испортили устроители так называемых мгновенных лотерей, коих было полно в девяностые и нулевые годы. Не знаю ни одного случая, чтобы кто-то выигрывал в них больше, чем один рубль. Хотя вру, знаю. Это я (однажды выиграл два рубля). Организаторы просто собирали призовой фонд и растворялись с ним в неизвестности. К 2014 году таких прохиндей-лотерей насчитывалось более 450 штук. Потом ввели госрегулирование, а частникам путь закрыли.

Первый билет слева

Пресс-брифинг посетило двое лотерейных миллионеров. Это Юлия Евстигнеева и Николай Толстоногов.

«Я покупаю лотерейные билеты с 1984 года, примерно раз в неделю, - рассказал Толстоногов. – Вот и в тот раз купил билет за 275 рублей. После розыгрыша узнал, что миллион выиграл. Никто из близких мне сначала не поверил. Потом деньги выдали – за вычетом 13% налога. Получилось 870 тысяч рублей».

Счастливец отдал часть денег своим детям, а оставшиеся 500 тысяч положил в банк под проценты. Покупать лотерейные билеты Николай Толстоногов, само собой, не перестал.

«Я и в советское время выигрывал: резиновую лодку, фотоаппарат, набор скатертей. Один раз выиграл 5 тысяч рублей. Надо просто верить».

Как выяснилось, у лотерейного миллионера есть своя система. Он, независимо от номера, всегда выбирает первый билет слева. Впрочем, Толстоногов допускает и элемент везения. А вот ставки на спорт обладателя «четырехлистного клевера» не привлекают.

Наверное, у некоторых читателей возник вопрос: какие еще 13%? Разве с выигрыша не положено 35% отдавать государству? Нет, не положено. Такое отчисление применяется к тем, кто играет, например, в интеллектуальную викторину. А для лотерей действует стандартная 13%-я НДФЛ-такса. То есть, грубо говоря, налог на фарт у нас меньше, чем налог на ум.

Еще один нюанс. У везунчика есть полгода, чтобы получить деньги. Если он по каким-то причинам пропустил этот срок, то ему дают «театральные» три года. Однако в таком случае человек должен убедительно объяснить, почему он в положенное время не востребовал свой выигрыш.

Организаторами государственных лотерей являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Объем отчислений от лотерейной деятельности в бюджет страны на конец 3 квартала 2020 года составил более 14 миллиардов рублей. А общие отчисления с момента начала распространения «Столото» в бюджеты разных уровней составляют более 27 миллиардов рублей.

В последнее время популярность набирают электронные розыгрыши. Однако бумажные носители не сдаются. Людям (особенно старшего поколения) все-таки приятно держать билет в руках и самолично зачеркивать цифры.

Присутствующим на пресс-брифинге журналистам подарили несколько моментальных лотерей. Работники пера не сдержались и стали стирать покрытия билетов. Я выиграл в общей сложности 50 рублей. Кто-то 100. А кто-то ничего…

- Андрей, скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего везения?

- Я думаю, дело в системе. Коллеги стирали покрытие монетами и банковскими картами. А я консервативным методом – ногтем. Возможно, это и повлияло на фортуну, которая в итоге обернулась ко мне лицом.

- Куда потратите свой выигрыш?

- Проезд на автобусе мне кажется пока лучшим инструментом моих инвестиций. Если подкоплю, можно и на такси раскошелиться.

Это так, просто в качестве прикола.«Каждый день в регионе реализуется 1930 выигрышных билетов, - рассказал Роман Роменский. - Средняя ежемесячная выплата победителям составляет 10,1 миллиона рублей. Всего в портфеле брендов «Столото» 17 гослотерей («Русское лото», «Рапидо», «Жилищная лотерея», «Золотая Подкова» и т.д.)».

Кстати, 21 сентября 287 человек в Индустриальном районе Хабаровска на время остались без газа. Не исключено, что они не покупали билеты «Русского лото».

Андрей Канев