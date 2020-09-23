Юрий Трутнев: Президент России никого никогда в беде не бросает

В Хабаровске заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу паводковой ситуации на территории Дальневосточного федерального округа.

«Мы собрались сегодня в Хабаровске, для того чтобы обсудить ситуацию с паводками. Хотел бы посмотреть вместе с вами, как выполняются поручения Президента Российской Федерации, Правительства по предотвращению угроз паводков. По поручению Владимира Владимировича Путина была разработана Комплексная система мер по снижению рисков наводнений на территории Дальневосточного федерального округа, в которую по предложениям субъектов округа были включены 38 противопаводковых мероприятий. К сожалению, большая часть мероприятий не была реализована», - подчеркнул, открывая совещание, Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, крайне плохо обстоят дела со строительством Единого комплекса защитных гидротехнических сооружений в Хабаровском крае: поселке им. Менделеева, поселке Победа, микрорайонах Парковый и Парус Комсомольска-на-Амуре, где работы выполнены всего на 1,5%, а срок исполнения – 2019-2024 годы. Строительство фактически не ведется. При этом объем бюджетных ассигнований на 2020 год был уменьшен в 2 раза (с 1,6 млрд рублей до 844млн рублей) по инициативе правительства Хабаровского края.

На 63,6% реализован проект «Инженерная защита Центрального округа» в городе Комсомольске-на-Амуре, который должен был быть достроен в 2019 году. На 35,7% готова «Инженерная защита правого берега реки Силинка» в Комсомольске-на-Амуре (срок строительства - 2019 год).

«Вы помните, что происходило в 2013 году в Комсомольске-на-Амуре, когда люди буквально руками держали стихию. Думаю, что всем должно быть прекрасно понятно, что повторять это невозможно. Там находится важнейший для нашей страны завод. Подвергать рискам людей, обороноспособность страны никто не имеет права», - заметил Юрий Трутнев.

Не освоены средства, выделенные на защиту от затопления территорий южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной.

В июле-августе 2020 года Правительством РФ Хабаровскому краю были выделены дополнительные средства на субсидирование Единого комплекса защитных гидротехнических сооружений в г. Комсомольске-на-Амуре в размере 3,9 млрд рублей.

«Ситуация складывается, на мой взгляд, достаточно парадоксальная, деньги выделяются, но не осваиваются, в результате не защищены люди, не защищены города, не защищены предприятия. Мы об этом уже говорили. Говорили прямо в Комсомольске-на-Амуре, выходили на дамбу, там разбирались. Но, мне кажется, что пришло время переходить к каким-то более радикальным мерам, потому что ситуация пока не исправляется», - акцентировал внимание присутствующих вице-премьер.

С конца августа в результате выпадению обильных и продолжительных осадков на территории 4 дальневосточных субъектов (Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край) сложилась сложная гидрологическая обстановка, что привело к подтоплению населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Всего на территории этих регионов подверглось подтоплению 119 населенных пунктов в 31 муниципальном образовании, 419 жилых помещений, 8636 приусадебных и дачных участков, 10 социально-значимых объектов, 278 участков дорог, 5 мостов. На сегодняшний день на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и ЕАО в 50 населенных пунктах 17 муниципальных образований остаются подтопленными 198 жилых домов, 3 социально-значимых объекта, около 5 тысяч приусадебных участков, 112 участков автодорог и 3 моста.

«Причина того, что люди не защищены, – крайне плохая работа и федеральных, и региональных чиновников. Управленческая работа, работа в муниципалитете, в субъекте РФ, в федеральном Правительстве состоит из того, что надо уметь доделывать дела до конца. Я попросил и Генеральную прокуратуру, и Следственный комитет подключиться к этим вопросам. У нас срываются сроки защиты населенных пунктов в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области. Министерство природных ресурсов выделяет средства региону, регион нанимает подрядчиков, подрядчики не выполняют работы, контракты расторгаются, деньги пропали. Это совершенно недопустимо», - заявил Юрий Трутнев.

По словам начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Матвея Гибадулина, в населенных пунктах, освободившихся от воды, организованы аварийно-восстановительные работы, идет работа оценочных комиссий. К ликвидации последствий прохождения паводка привлечено 1793 человека и 338 единиц техники, в том числе от МЧС России 300 человек и 47 единиц техники.

Как сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, режимы ЧС введены в 10 муниципалитетах.

«Я благодарен волонтерам, спасателям за ту работу, которую они уже провели и еще будут проводить ниже по течению, в том числе в Комсомольске-на-Амуре. Удается пока обойтись без жертв. Комиссии будут устанавливать размер ущерба, который понесли и сельхозпроизводители, и люди. В крае подтоплено 47 домов, более 2,2 тыс. приусадебных и дачных участков. Президент распорядился выделить огромные деньги на строительство гидротехнических сооружений. Работы не выполнены. Будем наводить порядок совместно с полпредством, всеми федеральными министерствами и ведомствами», - сказал он.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин никого никогда в беде не бросает. Многие из присутствующих помнят, как Президент в 2013 году Новый год отмечал на территории Хабаровского края. Тогда он поручил мне подойти к каждому человеку, который присутствовал, узнать, как дела, чем нужно помочь. Мы должны защитить людей. Не ждать, когда придет новая беда. Министерство природных ресурсов и регионы с этой работой не справляются. Будем переносить на федеральный уровень решение этих проблем. Это по новым объектам. По строящимся объектам губернаторам придется все довести до конца. Будем им помогать», - подвел итоги совещания Юрий Трутнев.

В совещании приняли участие заместитель Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ДФО Андрей Мондохотов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтерев, губернатор Амурской области Василий Орлов, первый вице-губернатора Приморского края – председатель правительства Приморского края Вера Щербина, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб, заместитель начальника ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Владимир Федосеев.