Дамбу на набережной Хабаровска разберут при уровне Амура в 6 метров

Защитное сооружение было рассчитано на подъем воды до 730 см.

Паводковая обстановка в Хабаровском крае начала постепенно стабилизироваться, но все еще продолжает оставаться сложной. Пик паводка миновал краевую столицу и смещается вниз по Амуру. Однако угроза подтоплений в городской черте не закончилась. Поэтому водоналивную дамбу, экстренно собранную на набережной для защиты территории стадиона имени Ленина, пока оставляют. По решению краевой КЧС, ее демонтаж начнется только после достижения Амуром уровня ниже 600 см.

«Дамба была рассчитана на уровень 730 см. Паводок прошел на отметке 630 см, и сейчас острой необходимости в этом защитном сооружении нет. Однако критической точкой для города считается уровень 600 см. Поэтому мы должны выждать эту опасную отметку, после чего демонтируем конструкцию», — пояснили в комитете правительства края по гражданской защите.

В ведомстве отметили, что разобранную дамбу, которая находится в системе краевого резерва на случай ЧС, передадут в Комсомольский район. Там она может потребоваться при подходе «большой воды».

Такой же сценарий ожидает и насыпную дамбу, построенную в амурском затоне, которая сейчас защищает жилые кварталы в районе улицы Пионерской. При достижении у города уровня 600 см ее тоже разберут. Работы проведет Хабаровский речной торговый порт, у которого контракт включает как монтаж, так и демонтаж защитного сооружения.

«В затон на зиму на прикол встают суда. Поэтому дамба должна быть разобрана в обязательном порядке. Но сделать это можно будет только после полной нормализации паводковой обстановки», — уточнили в краевом минстрое.

На 17 часов уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 609 см, сбавив 7 см за сутки. При этом в Нанайском районе отмечается рост уровня по 3-20 см в сутки. Гребень паводка смещается у села Елабуга. У села Малмыж сегодня уровень воды достиг отметки опасных явлений 560 см. В Комсомольск-на-Амуре отметка опасных явлений составляет 650 см, а пик паводка у города ожидают 28-29 октября с максимум до 690 см.