Избавимся от дряхлых, пожилых деревьев — мэрия Хабаровска

В Хабаровске составят реестр трухлявых тополей.

В список включат «зеленых великанов» категории 60+, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Специалисты оценят состояние насаждений, после чего самые больные и трухлявые из них отправятся на заслуженный отдых. Разобраться со старыми одряхлевшими деревьями мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил комитетам по управлению районами и городскому управлению по охране окружающей среды и природных ресурсов. Также в работе будут задействованы специалисты МБУ «Горзеленстрой», независимые эксперты и жилищные организации.

«В Хабаровске не проходит ни одного циклона без того, чтобы у нас не упал какой-нибудь огромный старый тополь. Только во время последних двух циклонов на улицах и во дворах было повалено без малого 250 таких деревьев, а с начала текущего года — около пяти сотен. Под ударами стихии преимущественно ломаются именно тополя, еще иногда рушатся большие вязы, но это бывает реже. Падая, стволы и сучья выбивают окна в домах, рвут провода электропередачи, разбивают автомобили хабаровчан, мешают пешеходам и автомобилистам. Лишь по счастливой случайности никто из людей еще не пострадал. Я получаю от горожан довольно много сообщений о том, что у них во дворах находятся опасные деревья, вот-вот готовые упасть. Чтобы не произошло несчастья, нужно провести учет всех тополей «пенсионного» возраста, составить реестр и постепенно избавляться от таких зеленых насаждений. На их место мы без проблем сможем высадить новые – в Хабаровске есть отличный питомник с саженцами разных древесных пород, в том числе — цветущих», — сказал Сергей Кравчук.

За три последних года только к городскому управлению дорог и внешнего благоустройства гражданами было предъявлено 12 исков о возмещении ущерба, причиненного их имуществу в результате падения деревьев.

Аналогичные судебные тяжбы хабаровчане вели и с управляющими компаниями, которые вовремя не убрали из дворов отжившие свое тополя. Как отметили в городском управлении по охране окружающей среды и природных ресурсов, в этом году от жилищных организаций, которые не ходят дожидаться наступления прецедентов с падением деревьев, в муниципалитет поступило 433 заявления на выдачу разрешений, санкционирующих вырубку и омоложение зеленых насаждений на придомовых территориях.

По этим обращениям выданы разрешения на снос и обрезку 3304 стволов. Уже давно проблемой старовозрастных тополей в Хабаровске занимается и МБУ «Горзеленстрой». Как рассказала и.о. начальника предприятия Зоя Русина, за последние три года с магистральных улиц города было убрано более трех тысяч таких деревьев.

«Их место уже заняли новые, других пород. Причем взамен вырубленных мы высаживаем в 1,5-2 раза больше молодых саженцев», — подчеркнула она.

По словам Зои Русиной, настоящее царство огромных старых тополей сейчас расположено в микрорайонах «Пятая площадка», «Красная речка» и «Южный». Довольно много их и в Краснофлотском районе. Все они – одного периода посадки: 50-х-60-х годов прошлого века. Туда составители реестра заглянут в первую очередь. Как отмечают озеленители, тополь попал «в немилость» не случайно и расставание с большим количеством деревьев этого вида уже стало настоящей необходимостью.

Урбанистическая среда негативно влияет на рост и состояние всех деревьев, но особенно страдают от разрушительного влияния антропогенной нагрузки тополя. Они становятся дряхлыми уже к 40-50 годам. Это дерево чаще иных пород поражается гнилью и грибковыми заболеваниями, трескается от морозов. При мощной кроне его древесина хрупка, а корневая система поверхностна и слаба, поэтому именно тополя чаще всего падают во время сильных дождей и шквальных ветров.