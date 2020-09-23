Хабаровские «севера» получили тепло

В Тугуро-Чумиканском районе начался отопительный сезон

В Тугуро-Чумиканском районе подали тепло в социальные объекты, сообщает пресс-служба краевого правительства.

С завтрашнего дня начнут топить жилые дома и в соседнем районе имени Полины Осипенко, при том, что социальные объекты уже подключены. Таким образом, отопительный сезон постепенно начинается на всей северной части края.

«С прошлой недели распоряжения о начале отопительного сезона подписали в Охотском и Аяно-Майском районах. Завтра в регионе будет уже 4 муниципалитета, частично перешедших на зимний режим работы. Традиционно северная часть края запускается раньше. В центре и на юге отапливать начинают с первой декады октября. Южные районы иногда подключаются на пару недель позже», — рассказал замначальника управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения минЖКХ края Владимир Орлов.

Он также заметил, что социальные объекты всегда подключают в первую очередь. В жилых домах отопление чаще всего запускают позднее. Решение о начала отопительного сезона принимает администрация муниципалитета, руководствуясь правилом, что если среднесуточная температура воздуха на улице более пяти дней не поднимается выше +8 градусов, то можно начинать топить.

Напомним, что в Хабаровске в этом году отопительный сезон планируется начать в середине октября – примерно с 10-е по 14-е число. Но школы, детсады, больницы и другие соцобъекты запустят раньше – примерно к 9 октября. Для подготовки к зиме в краевой столице ДГК сейчас завершает ремонт 5,3 километров трубопроводов. Идет восстановление 12 километров теплотрасс. В настоящее время паспорта готовности к зиме получили свыше 4 тысяч многоквартирных домов. Окончательно паспорта жилью выдадут к 25 сентября.