Один человек скончался за сутки от коронавируса в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 61 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает минздрав региона.

Выздоровевших — 49 человек, один скончался.

Всего за время пандемии в Хабаровском крае коронавирус обнаружен у 11 тыс 519 человек, выздоровели — 9 тыс 236 человек, скончавшихся — 102.



