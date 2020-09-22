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Один человек скончался за сутки от коронавируса в Хабаровском крае
За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлен 61 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает минздрав региона.
Выздоровевших — 49 человек, один скончался.
Всего за время пандемии в Хабаровском крае коронавирус обнаружен у 11 тыс 519 человек, выздоровели — 9 тыс 236 человек, скончавшихся — 102.
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Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (22 сентября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 61 новых случаев ✔️ 49 человек выздоровело ✖ 1 летальный исход за последние сутки Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 11519 случаев Covid-19 📌 9236 человек выздоровело 📌 2181 находятся на лечении 📌 102 человек умерло #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай