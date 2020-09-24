Переезжающим на Дальний Восток теперь положена льготная ипотека

Решение о расширении программы «Дальневосточная ипотека» принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

Люди из других регионов смогут претендовать на льготный кредит под 2% при переезде на Дальний Восток. Это касается участников региональных программам повышения мобильности трудовых ресурсов. Мера поможет привлечь в Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) высококвалифицированных специалистов.

Если кредит выдаётся на строительство дома, в качестве залога теперь разрешено использовать недвижимое имущество из любого региона. Постановление также увеличивает максимальный срок погашения с 240 до 242 месяцев.

Также в рамках программы доступна покупка жилья на вторичном рынке на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Раньше выбор был ограничен исключительно сельской местностью. Такое условие будет действовать при заключении кредитного договора до конца 2021 года.

Предложения по изменению программы озвучили жители ДВФО на встрече с Михаилом Мишустиным в Благовещенске, которая состоялась во время рабочей поездки председателя правительства на Дальний Восток. Корректировки сделают дальневосточную ипотеку ещё более доступной, позволят тысячам семей быстрее решить жилищные вопросы.