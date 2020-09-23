COVID-19: в Хабаровском крае — 71 новый больной

За минувшие сутки в регионе нет смертей от коронавирусной инфекции, сообщает минздрав региона.

По данным на 23 сентября в Хабаровском крае за сутки выявлен 71 заболевший коронавирусом, вылечившихся — 57.

Всего за время пандемии в регионе выявлено 11 тыс. 590 случаев заболевания, 9 тыс. 293 человека вылечились. Умерших — 102.

На лечении находятся 2 тыс. 196 человек.



