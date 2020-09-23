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COVID-19: в Хабаровском крае — 71 новый больной
За минувшие сутки в регионе нет смертей от коронавирусной инфекции, сообщает минздрав региона.
По данным на 23 сентября в Хабаровском крае за сутки выявлен 71 заболевший коронавирусом, вылечившихся — 57.
Всего за время пандемии в регионе выявлено 11 тыс. 590 случаев заболевания, 9 тыс. 293 человека вылечились. Умерших — 102.
На лечении находятся 2 тыс. 196 человек.
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Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (23 сентября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 71 новых случаев ✔️ 57 человек выздоровело ✖ летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 11590 случаев Covid-19 📌 9293 человек выздоровело 📌 2195 находятся на лечении 📌 102 человек умерло #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай