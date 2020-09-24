Насосы появились на улицах Комсомольска-на-Амуре

В городе готовятся к наводнению, по прогнозам Амур может подняться почти до семи метров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре в течение двух суток может достигнуть критической отметки в 650 см. С этой цифры в городской черте ожидаются подтопления низких мест в прибрежной полосе. Вода угрожает прийти и из-под земли, как это было в прошлом году. При паводке 2019 года именно грунтовые воды затопили большинство территорий.

Зная это, мэрия заранее начала прокладывать по городским улицам временные трубопроводы. Линии труб уложили на улице Пионерской, Дзержинского, проспекте Мира, на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Интернационального. Там же спасатели устанавливают насосы для перекачки воды обратно в Амур.

«Сегодня уровень Амура у города – 615 см. Вода прибавляет по 20 см за сутки. Максимальная отметка по прогнозу может быть 690 см, на 40 см выше уровня опасных явлений. Администрации города поставлена задача максимально готовиться на случай ЧС», — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Откачивающие насосы пока расставлены на проспекте Мира в районе набережной, а также по проспекту Интернациональному на пересечении с улицой Дзержинского. Сейчас на этих участках автотрасс частично перекрыто движение. В городе установили наблюдение за всеми опасными точками: за ручьем Теплый ключ, Мылкинской дамбой, посёлком Силинским. Местные волонтеры заготовили более около 5 тысяч мешков с песком. Коммунальщики начали тампонировать ливневую канализацию.

По поручению врио губернатора края Михаила Дегтярёва Комсомольску-на-Амуре из краевого резерва дополнительно передают три насоса для откачки воды. Ситуация в городе находится на контроле краевой комиссии по ЧС. Пик паводка у города ожидается 28-29 октября.



