Дегтярев: Федеральное финансирование социально значимых строек в крае удалось сохранить

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании Совета при полпреде Президента в ДФО. Заседание прошло под руководством вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Среди обсуждаемых вопросов: подготовка к отопительному сезону, реализация планов социального развития центров экономического роста на территории Дальнего Востока.

В этом году на территории Хабаровского края было запланировано строительство шестнадцати объектов. Федеральный бюджет выделил сумму в размере 3,1 миллиард рублей, однако освоили лишь чуть более 28 процентов.



Затягивается строительство онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Там требуется доработка проектно-сметной документации. По этой же причине «тормозится» возведение хабаровского противотуберкулезного диспансера. Изменения в документации требуется третьей и четвертой очереди регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре нуждается в трудовых ресурсах и стройматериалах.



«Удалось сохранить финансирование и перенести деньги на следующий год. Был риск, что средства будут потеряны. Юрий Петрович Трутнев поддержал нашу просьбу», - отметил врио губернатора Хабаровского края.



Михаил Дегтярев подчеркнул, что удастся сдать в срок инфраструктуру дальневосточных гектаров, вовремя починить дороги и благоустроить дворы и детские площадки в городе Юности. Правоохранительным органам дано поручение проверить деятельность подрядчиков, «благодаря» которым затягивается строительство социально значимых объектов в регионе.