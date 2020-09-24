Хабаровскому краю паводок обходится в минимум 60 миллионов рублей

Хабаровск пережил несколько масштабных наводнений, самое серьезное было семь лет назад, в 2013-м. Тогда Амур у краевого центра поднялся до отметки в 8 с лишним метров.

Сейчас уже можно говорить, что паводок-2020 для города оказался щадящим, река стала убывать с максимального уровня в 628 см. Но впереди - борьба с наводнением в других районах края, и продлится она до холодов.

Масштаб бедствия

В 1897 году Амур у Хабаровска разлился до 642 см, такой же уровень был в прошлом году. Дважды, в 1902-м и в 1959-м, уровень реки достигал 630 см. На десять сантиметров выше вода была в 1951-м. Катастрофа случилась в 2013-м, когда Амур побил все известные рекорды и достиг у краевого центра отметки в 8 метров и 8 сантиметров. Паводок этого года - на пятом месте за всю историю наблюдений, вода стала убывать, достигнув отметки в 628 см.

В регионе в этом году объявили режим ЧС, опасность угрожала десяти районам. Во вторник пик паводка ушел от Хабаровска и стал смещаться вниз, к Елабуге.

По данным краевого управления МЧС, масштаб бедствия этого года таков. Пострадали 35 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях. В зоне подтопления - 47 жилых домов, более двух тысяч земельных, приусадебных и дачных участков, а также более 40 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

В Хабаровске в зоне подтопления находятся 5 жилых домов и 112 приусадебных участков, 8 участков внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы. На островных территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного под воздействием паводковых вод находятся больше 1,5 тысячи дачных участков.

В пригородах, в Хабаровском районе, в поселке Сергеевка подтоплены 314 земельных участков. В Новотроицком - 3 жилых дома, вода сохраняется на 14 дачных и приусадебных участках и 4 участках внутрипоселковых автодорог. В селе Бычиха подтоплено 2 жилых дома и 50 приусадебных и дачных участков. В селе Виноградовка подтоплен один жилой дом и один участок автодороги.

В селах Мичуринское, Федоровка, Воронежское-2 и Воронежское-3, в общем итоге, подтоплено 7 участков уличных проездов в населенных пунктах и 6 приусадебных. В поселке Казакевичево в зоне паводка оказались 24 приусадебных и земельных участка, в с. Князе-Волконское - 7 земельных участков и один участок дороги, в селе Петропавловка подтоплены два приусадебных участка. В п. Калинка вода ушла со всех подтопленных земельных участков. В селе Свечино подтопленным остается один жилой дом и два участка автодороги.

Пришедшая большая вода продолжает оказывать влияние на село Корсаково-1. Здесь подтоплен один жилой дом, а также один приусадебный и один участок дороги. В соседнем селе, Корсаково-2 Хабаровского района, из-за повышения уровней реки вода уже зашла в 34 жилых дома. Также подтопления сохраняются на 246 приусадебных и дачных участках и на трех участках внутренних проездов. Администрацией сельского поселения на базе санатория «Уссури» подготовлен пункт временного размещения. В настоящее время жители подтопленных домов от размещения отказались, находятся у родственников и знакомых.

В Нанайском районе в результате повышения уровня воды в реке и скопления дождевых вод отмечается увеличение подтопленных территорий. Так, сохраняется вода на участке автодороги сообщением между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси. Кроме этого, в селе Дубовый Мыс вода зашла на территорию 20 приусадебных участков и на 5 участков внутрипоселковых проездов. Также из-за разлива реки оказались подтоплены по 3 участка дорог внутри населенных пунктов Даерга, Дада.

Кроме этого, в селе Даерга вода зашла на один приусадебный участок, а в Даде - на 11. В селе Маяк в зоне паводка находятся два приусадебных участка и один участок внутрипоселковой дороги. В селе Синда в зоне подтопления 11 приусадебных участков и два участка автодороги. В селе Найхин вода вышла на 4 приусадебных участка. В селе Троицкое из-за разлива реки отмечаются подтопления на двух участках автодорог и трех приусадебных участках. Дождевой паводок дошёл до села Славянка, где оказались в воде 20 приусадебных участков, один участок автодороги. С целью оказания помощи жителям населенных пунктов в Нанайском районе работает аэромобильный отряд МЧС России.

В Комсомольском районе остаётся подтопленным один участок внутрипоселковой дороги в населенном пункте Гайтер. Также вода вышла на один участок внутрипоселковой дороги в п. Бельго, расположенный в низине вдоль реки. В поселке Пивань подтоплено 16 дачных участков.

В районе им. Лазо под влиянием осадков и паводка оказались 5 приусадебных участков в с. Черняево, 10 земельных участков в с. Георгиевка и 2 участка автодороги между населёнными пунктами с. Черняево – с. Аргунское и Черняево – с. Невельское.

В Амурском районе в селе Омми вода зашла на один участок внутрипоселковой дороги, подтоплен один приусадебный участок. Также произошёл перелив воды на 4 участках дорог в садовые некоммерческие товарищества в городе Амурске, помимо этого подтопило 6 дачных участков в городской черте. В населённом пункте Ачан произошло подтопление на двух участках внутрипоселковой автодороги, а также вода на двух приусадебных участках. В селе Джуен под влиянием паводка - один участок внутрипоселковой автодороги.

Это огромный ущерб и серьезное наводнение, несмотря на скромное пятое место в истории. В Хабаровске все еще продолжают откачивать воду на дамбе на улице Штормовой, спасатели поддерживают безопасный уровень воды в затоне.

Аварийные работы предстоит проводить и в населенных пунктах, расположенных ниже по течению Амура, большая вода сейчас идет туда.

Ниже и глубже

Михаил Дегтярев лично следил за строительством защитных сооружений в Хабаровске, был и в уже затопленных селах.

«В Корсаково-2 картина страшная. Затоплено 29 домов. Многие живут на вторых этажах, кто-то уже покинул свое жилье. Страховшики с людьми работать не хотят, так что поможет государство. Есть два пути: либо строить дамбу, либо признать эту территорию непригодной для проживания, переселить людей и выплатить компенсации. Многие, судя по нашей встрече, склоняются ко второму варианту. Устали каждый год тонуть».

Но тогда нужно правильно подсчитать ущерб и сделать так, чтобы выплаты были справедливые. Договорились с главой района, что к каждому пострадавшему будет индивидуальный подход. Многие не хотят переезжать в город, поэтому нужно выделить землю для строительства домов в безопасной зоне.

«Район и край помогут с юристами и нотариусами. Людям некогда собирать бумажки, им надо спасать имущество», - заявил Дегтярев сразу после посещения пострадавшего от воды Корсаково.

Комсомольск-на-Амуре в этом году вновь под угрозой, как и семь лет назад. По прогнозам синоптиков, в зону риска теперь попадают села Елабуга, Троицкое и Малмыж в Нанайском районе, а также Комсомольск-на-Амуре, где отметка воды может достигнуть 700 см при критичном уровне в 650 см. В Городе юности, кстати, с наводнения 2013 года так и не успели доделать капитальные дамбы, работы велись кое-как, были проблемы с подрядчиками. Дегтяреву удалось договориться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным об ускорении работ в Комсомольске.

Ну а пока надо бороться с большой водой теми силами и средствами, что есть. Все будет происходить буквально в ручном режиме, то есть спасатели и войска станут ограждать город с помощью временных защитных сооружений. Паводок придет в Комсомольск 24-25 сентября. В городе взяли под контроль все опасные точки: ручей Теплый ключ, Мылкинскую дамбу, посёлок Силинский. Местные волонтеры заготовили 4 тысячи мешков с песком. Коммунальщики приступили к тампонированию ливневой канализации и пропускных труб в городских кварталах.

В опасности - Нанайский район. Здесь готовятся встретить пик паводка с уровнем 490 см. Пока в селах есть только частичные подтопления придомовых и приусадебных участков.

Успеть до холодов

Самые серьезные испытания только начинаются. Там, где вода ушла, необходимо восстанавливать жизнь: сушить дома, выплачивать людям компенсации. В Корсаково, например, по словам Михаила Дегтярева, речь идет или о переселении жителей вообще, или о строительстве дамбы.

Ущерб пока посчитан лишь предварительно. Как сообщили в региональном минсельхозе, общая площадь пострадавших земель всех видов сельхозугодий оценивается в 6,6 тыс. га, в том числе 5 тыс. га пашни. Это около 10% от всех посевов.

«Наибольшие потери сейчас фиксируем в посевах сои, зерновых, картофеля. С использованием ручного труда потери при выращивании и уборке минимальны. Потери на крупных земельных участках возникают из-за невозможности техники произвести уборку в оптимальные сроки. При главах муниципальных районов созданы специальные комиссии, которые уже приступили к оформлению документов, подтверждающих понесенный ущерб, с фотоотчетами. Более точная информация о масштабах потерь будет после документирования. Погибших животных нет», - отметили в краевом минсельхозе.

Пока потери от паводка – около 60 млн рублей. Понятно, что цифра будет еще долго расти. По словам Дегтярева, «сейчас работа только начинается, расслабляться рано». Специальная правительственная комиссия будет считать потери, все документировать, чтобы выплатить людям компенсации. Деньги на это пойдут, в том числе, и из федерального бюджета. Главное – успеть привести в порядок населенные пункты до заморозков, иначе беда.

«Негативный момент заключается в том, что высокая вода будет стоять до холодов. На севере края понижение уровней воды будет идти на фоне слабо отрицательных температур», - рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

До тех пор оперативные службы региона будут работать в режиме повышенной готовности. И каждый руководитель будет, по словам Михаила Дегтярева, нести персональную ответственность за жизни и здоровье людей.

Евгений Постышев