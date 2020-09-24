В Хабаровском крае стали массово пропадать рыбаки

Трое жителей Комсомольска-на-Амуре отправились порыбачить на Амур. С собой они взяли моторную лодку. На ней рыбаки поплыли в район моста, после чего их никто не видел. Это произошло 18 сентября. На следующий день ниже по течению реки была обнаружена перевернутая лодка.





Рыбаков продолжают искать. Следственными органами проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Также в Фейсбуке появилась следующая информация.





«Прошу репоста: пропал человек! Разыскивается Кольга Юрий Андреевич, 24.07.1966 года рождения. 20 сентября 2020 года в 9.00 утра уехал на рыбалку на озеро Большое в п. Приамурский (около Хабаровска). До настоящего времени не вернулся домой. На берегу озера найден его автомобиль и лодка. Всех неравнодушных, кто видел или знает его местонахождение просьба откликнуться. Телефон для связи: 89242004693 (жена Наталья), 89241091967 (брат Николай), 89244176755 (сын Иван)»



