Купленная «аварийка» больше не гарантирует хабаровчанам новой квартиры

Изменения в жилищном законодательстве закрыли эту лазейку, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь, согласно законодательству, граждане, которые намеренно приобрели «квадраты» в домах, уже признанных аварийными, или получили их в дар (то же самое касается и покупки-дарения долей в таких жилищах) не смогут рассчитывать на получение новой благоустроенной квартиры в рамках программы по расселению ветхого жилья.

Согласно изменениям, внесенным в законодательство, им полагается только выплата денежной компенсации в размере оценочной стоимости жилого помещения в бараке. Право переехать из дома, признанного аварийным, в новое благоустроенное жилье сохраняется только за теми, кто получил квартиру в бараке по наследству.

«Хочу призвать хабаровчан, наметивших покупку квартиры в аварийном доме в ближайшее время, в надежде на его снос, расселение и получение более комфортного жилья, не делать этого. Согласно законодательным новеллам, переехать из барака в новую квартиру они не смогут: им только компенсируют средства, которые они потратили на ветхие «апартаменты», да и то, только после того, как оценочная комиссия убедится в том, что при приобретении помещений в ветхом фонде цена договора не была умышленно завышена», — сказала замначальника жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

Однако реализация в Хабаровске краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, идет своим чередом. Как отметила Светлана Пискун, за 2020-2021 годы для жильцов бараков необходимо приобрести 85 жилых помещений, из которых куплено уже 59.

Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 238 миллионов рублей. «Идем с опережением графика – приобретаем жилье, которое планировалось купить только в следующем году», — сказала она. Аукционы на электронной площадке «Росэлторга» продолжаются и проходят практически постоянно. Ближайший запланирован на 1 октября 2020 года. Мэрия очень ждет предложений от хабаровчан.

«Мы по-прежнему рассчитываем, что наши заявки не останутся без ответа. Напомню, что условия проведения электронных торгов изменились в пользу собственников недвижимости. Ранее, чтобы муниципалитет мог заключить контракт с продавцом квартиры на ее покупку, последний должен был внести на площадку электронного аукциона 5% от стоимости жилья, которое он намерен продать. С 1 июля размер ставки обеспечения контракта снижен до 0,5%», — отметила Светлана Пискун.

Как сообщалось ранее, покупка жилплощади у граждан ведется по установленной этой программой цене — по 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. Главное требование, предъявляемое к жилищам, – они должны быть отремонтированы, сантехника и прочее оборудование — в полной исправности, чтобы новоселам, которые будут переезжать в него из аварийных домов, нужно было только завезти свои вещи.

На официальном сайте мэрии размещена полная информация о требованиях, предъявляемых к жилью: перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года; подробная инструкция о том, как участвовать в закупках «Росэлторга»; типовые требования к квартирам, которые собственники должны соблюсти, чтобы мэрия смогла приобрести их жилые «квадраты».

Чтобы ознакомиться с этими сведениями, на главной странице портала в разделе «Полезные ресурсы» нужно выбрать вкладку «Переселение из аварийного жилищного фонда» (https://www.khabarovskadm.ru/pereselenie/).

Получить ответы на все вопросы заинтересованные хабаровчане также могут по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51, 41-94-98.