Хабаровчанам рассказали о недопустимости абортов

Выставку с наставлениями и советами как правильно строить отношения, что такое семья и откуда берется ее начало, показали в Елизаветинском храме.

13 сентября Православная церковь отметила осенний день памяти святого благоверного князя Петра и святой благоверной княгини Февронии, Муромских чудотворцев, покровителей семьи. Этот праздник отмечается два раза в году: 8 июля, это всегда разгар Петрова поста, а следующий празднуется во второе воскресенье сентября, когда этот праздник - прекрасное время для венчания.

В этот день в храме святой преподобномученицы Елизаветы открылась выставка «Главный урок жизни», посвященная семейным ценностям и направленная на профилактику абортов. Организатором выступил Семейный сектор Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

Открытие началось с молебна, где каждый пришедший мог помолиться о своем семейном будущем, попросить благословления для себя и своей семьи. Молитву совершил руководитель епархиального соцотдела иерей Николай Ворожбит. После молебна священник пожелал всем стяжания семейного счастья.

На открытии выставки присутствовали специально приглашенные гости: начальник отдела организации исполнения полномочий управления физкультуры, спорта и здравоохранения администрации Хабаровска Юлия Журавлева, начальник отдела организации исполнения государственных полномочий и предоставления государственных услуг в сфере деятельности органов ЗАГС Эдуард Бордовский, заместитель директора по основной деятельности Центра семейного устройства Ирина Бордовская.

«Атмосфера совершенно меняется после лекций о семье, - заметила Юлия Журавлева, - дети с огромным удовольствием об этом рассказывают, с огромным удовольствием вообще просто слушают, задают очень много вопросов. А самое главное, что работники Церкви, которые беседуют с учащимися, это настолько откровенные и добрые люди, настолько искренне говорящие о важнейших аспектах жизни, что дети просто становятся другими. Я думаю, что простые знания о браке и сожительстве, поведении жениха и невесты, о взаимоотношениях мужа и жены очень пригодятся ребятам в будущем».

Выставка представляет собой специально подготовленные баннеры с наставлением и советами: как правильно строить отношения, что такое семья и откуда берется ее начало, о вреде и недопустимости абортов.

«Я была в церкви всего несколько раз, еще ребенком, - делится студентка Тихоокеанского государственного университета Мария, - поэтому многое из самой службы для меня было непонятно. Однако очень понравилась речь батюшки о ценности семьи, что роли мужчины и женщины одинаково важны. Вместе они развиваются, являются опорой друг для друга. Также в самой выставке очень понравилась часть о важности ребенка и мифах, которые могут заставить сделать аборт. Для таких же студентов, как и я, это отличная возможность задуматься о нашем отношении к своей собственной будущей семье».

На баннерах напечатаны цитаты писателей, ученых, святых. Дан ответ, каким образом целомудрие девушки, а оно тесно связано с чувством собственного достоинства, служит залогом ее счастья. А также слова клятвы Гиппократа, которые были изъяты в советское время.

«В клятве Гиппократа есть фраза, которую убрали из учебников в советское время: «Я не вручу никакой женщине абортивного пессария», - говорит Екатерина Чупрова, специалист Семейного сектора, - и студенты медицинского колледжа, медицинского вуза сначала искренне удивляются данному факту, а потом поднимают источники и находят подтверждение тому, что на протяжении многих столетий клятву Гиппократа врачи давали в таком виде (об этом мы уже узнаем из СМС от будущих врачей и медицинских сестер)».

Создать выставку получилось благодаря победе в грантовом конкурсе «Православная инициатива 2019-2020». Передвижная экспозиция будет размещена в храмах города, в высших и средних учебных заведениях столицы края. Уточнить место ее работы можно по телефону +7-914-179-18-88.

Сергей Шевченко