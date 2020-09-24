Ульчи Хабаровского края знакомят москвичей со своим творчеством

С 23 по 27 сентября в Москве проходит XV Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2020» в рамках форума, посвященного 30-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Хабаровский край на выставке представляет делегация из Ульчского района из 32 человек. В состав делегации входят детский ансамбль «Диро», мастера декоративно-прикладного искусства, общественники-активисты и члены Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Ульчского района.

Детский творческий ансамбль «Диро» подготовил новые постановки для участия во Всероссийском фестивале культур КМНС «Кочевье Севера». Изделия и предметы одежды ульчских мастериц будут демонстрироваться на фестивале этнического костюма народов Севера «Полярный стиль». В рамках выставки и фестивалей пройдет обширная конкурсная программа, которая позволит по достоинству оценить творчество участников.

Выставку украсит уникальная экспозиция фотографий «Душа земли ульчской». В основу экспозиции легли работы фотохудожников, которые в 2020 году посетили Ульчский район, чтобы запечатлеть традиции и культуру, а также мастеров традиционных искусств. Фотографии познакомят участников и гостей выставки с одним из самых малочисленных этносов российского Дальнего Востока – ульчами.

«Участие в выставке для ульчской делегации – не только возможность рассказать о нашей культуре, традициях, обычаях. Это уникальный шанс укрепить «семью» коренных народов по всей стране через общение, взаимообогащение культур и сотрудничество», - рассказала Марина Одзял, председатель районной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района».

Ежегодная выставка-ярмарка «Сокровища Севера» позволяет получить наиболее полное представление о современном состоянии культуры и прикладного искусства коренных малочисленных народов российского Севера. Важной частью выставки-ярмарки является возможность представителей различных наций и этнических групп активно общаться и взаимно обогащать и развивать культуры и традиции народов российского Севера.

Каждое такое мероприятие вносит большой вклад в сохранение и развитие уникальной культуры и традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Участие ульчской делегации в выставке-ярмарке организовано районной общественной организацией «Ассоциация КМНС Ульчского района» при финансовой поддержке международного Консорциума «Сахалин-1» и правительства Хабаровского края.

Юрий Вязанкин