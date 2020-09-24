Снижение транспортного налога - одна из главных побед Дегтярёва за два месяца

В Хабаровском крае одной из самых «долгоиграющих» тем являлась ситуация с транспортным налогом. Сколько лет разговоров, дискуссий, полемики – и все без толку. По величине налога регион занимал одно из первых мест в ДФО. Множество автомобилистов регистрировали свои машины в Приморском крае, где транспортный налог был ниже. Соответственно, и все отчисления также шли в казну южного соседа.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев смог оперативно переломить ситуацию. Хотя с момента его назначения на должность прошло совсем немного времени, Дегтярев быстро вошел в курс дела и с первых дней в кресле главы региона начал искать путь решения проблемы. Он провел консультации с экономистами, представителями Министерства финансов, депутатами. Механизм был найден – выпадающие доходы будут компенсированы за счет сокращения чиновничьего аппарата. Законопроект отправили в Законодательную думу Хабаровского края.

10 сентября депутаты единогласно одобрили закон о снижении ставок транспортного налога. По ряду позиций он теперь даже ниже, чем в Приморском крае. Новые правила начисления налога вступят в силу с 1 января 2021 года.

«Справедливость все-таки восторжествовала. Положено начало большому процессу. Принятые ставки значительно облегчают положение хабаровских автомобилистов. Теперь люди могут потратить сэкономленные средства на другие нужды и тем самым поддержать местный бизнес. И мы получим значительный кумулятивный эффект», - прокомментировал общественный деятель Евгений Солоненко, ранее также выступавший с проектом смягчения ставок транспортного налога в крае.

Еще одним шагом в наведении порядка в транспортной сфере стала инициатива Михаила Дегтярева об усилении поддержки программы льготных авиаперелетов для жителей северных районов края. Их регионального бюджета дополнительно выделено 33 миллиона рублей. Также врио губернатора поручил краевому минтрансу разработать программу по расширению сети льготных маршрутов.