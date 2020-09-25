В Хабаровске пройдет авторский гастротур

27 сентября хабаровчан и гостей города приглашают в гастрономическое путешествие «Кухня без границ. Вкусный выходной»

В ходе увлекательной экскурсии вы узнаете о богатейшем наследии Хабаровска, прогуляетесь по его историческим местам, посетите кафе, рестораны, музеи! Маршрут «вкусной» экскурсии раскроет разные грани родины кинорежиссёра Сергея Бодрова и хоккеиста Александра Могильного, модели Виты Сидоркиной и футболиста Александра Алиева. Экскурсионно-кулинарная программа «Кухня без границ. Вкусный выходной» - это авторский гастротур с положительными эмоциями!

С 11 до 15 ч. можно пройти по маршруту «Классик» - это когда после завтрака, где бармен городской кофейни покажет свой мастер-класс по завариванию кофе тремя разными способами, начинается неспешная прогулка с экскурсоводом по старинным улицам, скверам, между верениц хабаровских строений. Экскурсовод покажет основные достопримечательности и расскажет об истории мест, в одном из которых вы сможете задержаться подольше, так как там будет приготовлена еще одна экскурсия - в «Мир говорящих машин». Завершается тур национальным обедом.

На память о гастрономическом путешествии каждому туристу вручается именной сертификат, брендированный рюкзачок или стильный фартук с логотипом международного проекта «Кухня без границ». Принимаются заявки от организованных групп (10-15 человек).

Елена Бехтер