Хабаровский край неохотно защищают от паводка?

А некоторые захлебнутся… Таким было предупреждение полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева на совещании по паводку в Хабаровском крае.

Накануне Юрий Трутнев провел аналогичное совещание в Еврейской автономной области, где наводнение, по его оценке, более масштабное. В Хабаровском крае, слава богу, еще не катастрофа. Тем не менее ситуация серьезная и опасная. И полпред сделал акцент совещания на выполнении поручения президента Путина по предотвращению угроз от наводнений.

Он напомнил, что после 2013 года была разработана комплексная система мер по снижению рисков от наводнений в ДФО. В нее по предложениям регионов было включено 38 противопаводковых мероприятий. К сожалению, по его мнению, большая часть из этих мероприятий не реализована.

Крайне плохо обстоят дела со строительством единого комплекса защитных гидротехнических сооружений в поселках имени Менделеева, Победа, в микрорайоне «Парус» в Комсомольске. Там работы выполнены всего на полтора процента, хотя срок исполнения рассчитан к 2024 году. То есть строительство фактически не ведется. При этом объем бюджетных ассигнований на 2020 год был уменьшен в два раза (с 1 млрд 600 млн руб. до 844 млн руб.) по инициативе правительства Хабаровского края.

Негативную оценку дал Трутнев и другим противопаводковым объектам в Комсомольске. Он напомнил, как в 2013 году буквально руками там сдержали беду. Сегодня все должны понимать, что повторить такое недопустимо. Подвергать риску людей и важный для страны завод никто не имеет права.

Получили негативную оценку полпреда и другие объекты. Не освоены средства, выделенные на защиту от затопления территории Южного округа Хабаровска. Мягко выражаясь, Трутнев назвал ситуацию парадоксальной: федеральная власть деньги выделяет, они не осваиваются, а города и предприятия не защищены, люди страдают. Поэтому он считает, что пришло время принимать какие-то более радикальные меры, поскольку ситуация пока не исправляется.

Надо заметить, что по каким-то нам не известным соображениям нынешнее совещание было немноголюдным. Возможно, из-за краткосрочного визита Трутнева в Хабаровск. Быть может, потому, что ситуация уже не единожды обсуждена и разобрана, что называется, по косточкам. По крайней мере, участник совещания – представитель МЧС Матвей Гибадулин называл множество цифр и мероприятий из ведомственного плана действий в рамках чрезвычайной ситуации в крае, которые наизусть знают хабаровчане по предыдущим паводкам. Ведомство обрело опыт оперативных и эффективных действий.

Однако гребень паводка миновал Хабаровск, прошлогодний уровень наводнения не будет превышен. Потому понятен оптимистичный вывод ведомства о том, что социального напряжения среди населения не допущено. Хотя с такими категоричными высказываниями можно бы и поосторожнее. Ведь каково сегодня тем, у кого подтоплен дом, утонул урожай? Даже если таких людей не очень много, для них напряжение будет еще долгим.

Полпред высказал пожелание, чтобы специалисты от МЧС не только отчитывались о своей работе в чрезвычайных условиях, но и давали оценку защищенности территории. Резонным было его замечание и по поводу угрожающего паводка: нынче такого не будет, а в каком году будет? И опять люди не будут защищены? Опять будем их мужественно спасать, тратя бюджетные средства? Он напомнил: цена наводнения 2013 года – более 700 миллиардов рублей из федерального бюджета.

На совещании была обсуждена ситуация и с защищенностью Хабаровска – коллизия с подрядчиком и переносом строительства ботопорта. То есть здесь построено все, кроме этого самого важного объекта. Деньги выделяются, но освоение – ноль, что связано с началом расторжения контракта с подрядчиком. Перенос его строительства на следующий год будет означать его ввод в эксплуатацию только в 2022 году. Нерадостная ситуация и по Комсомольску. По мнению представителя министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергея Ястребкова, нужные Хабаровскому краю объекты полностью обеспечены финансированием, но есть вопросы по проектной документации и проблемы в отношениях с подрядчиками.

Представитель службы по гидрометеорологии Евгений Примачев рассказал о текущей ситуации на Амуре и грядущих изменениях. Хабаровск избежал беды, но впереди беспокойные дни в Комсомольске и Николаевске.

Отсюда логичен вопрос полпреда к врио губернатора края Михаилу Дегтяреву: что будем делать? Будем строить, сказал Дегтярев. Он ознакомился с ситуацией на местах. Причины увидел разные. Самый оптимальный на сегодня из вариантов – ручной режим работы с подрядчиками, которые в свое время не рассчитали собственные силы. Рассмотрены варианты выхода из ситуации. По крайней мере, подрядчик выразил готовность завершить строительство объекта. Дегтярев заверил полпреда, что правительство края примет все возможные меры и вместе с правоохранительными органами разберется в ситуации отдельно.

И здесь прозвучало неожиданное предложение Трутнева: если подрядчик ведет несколько объектов в крае и не выполняет взятые обязательства, перерасходуя бюджетные средства, то резонно остановить ему все стройки. То есть расторгнуть контракты по всем объектам, чтобы подрядчик занимался только одной - приоритетной.

Резонный вопрос: если Хабаровский край в очередной раз беззащитен от наводнения, то в чем все-таки причины и будут ли последствия для кого-либо? На пресс-подходе, проведенном после совещания, Юрий Трутнев одной из причин назвал плохую работу целого ряда и федеральных, и региональных чиновников. Ведь сложилась уже целая система: федеральная власть выделяет деньги, регион нанимает подрядчика, подрядчик не выполняет обязательства, с ним расторгается контракт, начинаются суды, регион просит дополнительную федеральную помощь, происходит перерасход средств.

Чтобы пресечь подобное в дальнейшем, Трутнев пообещал посоветоваться с коллегами в Москве и забрать ответственность за противопаводковые стройки на федеральный уровень. Потому что регионы с этой работой не справляются. Другими словами, некоторые при таком перераспределении захлебнутся…

Раиса Целобанова