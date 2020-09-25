В Бикинском районе отменили планы по сокращению медработников

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов посетил Бикинский район по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. От жителей одного из сел района – Лермонтовки, с начала года поступило пятнадцать жалоб (в том числе коллективных). Граждане обеспокоены оптимизацией в сфере медицины. Из-за этой процедуры под угрозой увольнения оказались три медицинские сестры. Им была предложена работа в Бикине, однако это оказалось неудобно. Евгений Никонов принял решение отменить планы по оптимизации.

«Все организационно-штатные мероприятия по бригадам скорой медицинской и неотложной помощи в Лермонтовке мы останавливаем немедленно. Это принципиальное решение. Нам нельзя терять медработников на селе. Бригады продолжат работать в составе фельдшера, водителя и медицинской сестры. С руководством больницы мы совместно подумаем и решим: как улучшить качество предоставляемых услуг, наладить маршрутизацию пациентов. Это позволит привлечь в бюджет больницы дополнительные средства по программе ОМС», - заявил Евгений Никонов.

Также Никонов распорядился отправить в Лермонтовку медицинскую бригаду из числа узких специалистов и флюорографический мобильный передвижной комплекс. Выезд врачей планируется в октябре.

Напомним, что Михаил Дегтярев во время встреч с жителями региона обозначил сферу здравоохранения как одну из ключевых. 17 августа он отправил в отставку Александра Витько, который много лет возглавлял министерство здравоохранения Хабаровского края.

«За проблемы в медицине ответят чиновники. Мне показалось, что министр здравоохранения научился очень хорошо докладывать. Он, конечно, в своей сфере все знает. Опытного чиновника найти сложно, и я прекрасно понимаю, как тяжело управлять процессами. Но я взгляну на все своими глазами, проеду по ключевым больницам, посмотрю, где, как и что строится. Если увижу расхождения с тем, что докладывает Витько, — возможны и кадровые изменения. Но я не сторонник рубить шашкой, — сказал тогда Михаил Дегтярев.