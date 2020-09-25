Как в Хабаровске спасают «Белый театр»

Единственный в Хабаровске частный театр оказался на грани закрытия из-за долгов за аренду

Михаил Дегтярев поручил министру культуры края сделать всё, чтобы сохранить «Белый театр», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сумма задолженности за аренду в театре составляет более миллиона рублей. Министерство культуры уже подготовило ряд обращений в адрес департамента военного имущества министерства обороны Российской Федерации, в ведении которого находится арендуемое театром помещение. Также рассматриваются возможности перевода театра в другое здание из фондов краевой или муниципальной собственности.

Одновременно в Хабаровске организованы благотворительные концерты и спектакли.

В знак солидарности с актёрами краевой музыкальный театр устроил большой концерт. За два дня были проданы все билеты. На сцене выступили артисты из разных творческих коллективов. По итогам акции финансовая помощь «Белому театру1» насчитывает 181,3 тысячи рублей. При этом, кассовый сбор составил 145 тысяч рублей. А в ходе вечера зрители пожертвовали еще 36,3 тысячи рублей.

Уже завтра, 26 сентября, Хабаровский краевой театр кукол представит зрителям премьеру спектакля «Сказка о потерянном времени». С дополнительного показа премьерного спектакля, который состоится в 17.00, средства будут перечислены «Белому театру». По данным министерства культуры края, билеты на спектакль театра кукол уже проданы.

«Белый театр» действует в Хабаровске с 1989 года. Сегодня учреждение известно не только в крае, но и за рубежом. Культурно-просветительский проект «Поэтическое слово. Традиции и современность» поддержан Фондом президентских грантов РФ.



