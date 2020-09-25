Хабаровский край на учительском конкурсе будет представлять физрук

Подведены итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья». Победа присуждена учителю физкультуры краевой школы-интерната №2 Ольге Кононец. Педагог будет представлять наш регион в финале чемпионата, который пройдет с 25 по 27 ноября в Сыктывкаре (Республика Коми).





За звание лучшего «учителя здоровья» в этом году боролось 13 кандидатов. Среди них учителя школ и тьюторы. Впервые в региональном этапе приняли участие педагоги среднего профессионального образования.





Кроме Ольги Кононец, в числе призеров конкурса преподаватель-организатор ОБЖ из школы села Константиновка (Николаевский район) Игорь Шаульский и учитель физкультуры школы-интерната № 12 Вяземского района Илья Захарченко. Они заняли второе и третье место, соответственно.





Конкурс «Учитель здоровья» проходит каждый год при поддержке Минпросвещения РФ и Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Его цель — выявление и распространение инновационных подходов, здоровьесберегающих образовательных технологий и методик.



