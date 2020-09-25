Комсомольчанин избил до смерти двух братьев

Житель города Юности вместе с двумя приятелями (которые приходились друг другу братьями) распивал водку. Вдруг вспыхнула ссора. Братья не смогли угомонить гостя – наоборот, тот побил родственников так, что те скончались.

Он наносил удары потерпевшим руками и ногами. Бил, в том числе, по головам. Позднее эксперты посчитали, что комсомольчанин нанес братьям не менее 67 ударов. После победы в смертельном кулачном бою мужчина с места преступления скрылся.

Потом его все же поймали. По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело. Обвинительное заключение направлено в суд. «Братоубийце» грозит до двенадцати лет лишения свободы.



