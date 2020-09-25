Амур у Комсомольска превысил опасную отметку

Уровень реки достиг шести с половиной метров, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По информации Дальневосточного УГМС, на Амуре у Хабаровска уровень воды опустился ниже опасной отметки и на утро 25 сентября составил 590 см, с подтоплением поймы на 3 м. В ближайшие двое суток спад уровня воды продолжится на 25-30 см. Гребень амурского паводка сегодня проходит между селами Елабуга-Троицкое.

У Комсомольска-на-Амуре уровень воды сегодня превысил опасную отметку и составил 652 см, с подтоплением поймы на 3,3 м, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 35-40 см. На участке Циммермановка – Николаевск-на-Амуре продолжается подъем уровня воды на 2-17 см за сутки, с подтоплением поймы на 0,3-2,2 м.

На Уссури в пределах Хабаровского края отмечается спад уровня воды, у села Новосоветское сохраняется уровень воды неблагоприятной отметки, в ближайшие двое суток продолжится спад уровня воды на 25-30 см. Пойма реки на участке Венюково — Новосоветское подтоплена на 0,5-1,7 м.

На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 2,6 м. На других реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды, сохраняется подтопление поймы на реках Кур, Тунгуска на глубину 1,3-1,7 м.

Уровни воды на реках края на утро 25 сентября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 590 см (-12 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 640 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 493 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 652 см (+18 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 755 см (+20 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка – уровень 651 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское – уровень 445 см (+10 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское – уровень 405 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта – уровень 474 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре – уровень 190 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 519 см (-13 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 131 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 225 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 281 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 550 см, опасном явлении — 620 см.

с. Венюково, река Уссури — уровень 285 см (-11 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 400 см, при опасном явлении — 520 см;

с. Шереметьево, река Уссури — уровень 690 см (-10 см за сутки) при неблагоприятном явлении – 810 см, при опасном явлении — 950 см.

с. Лончаково, река Уссури — уровень 193 см (-5 см за сутки)

Хабаровский район:

Новокуровка, река Кур — уровень 547 см (-15 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 921 см (0 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.

В результате повышения уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше в зону подтопления попадают пойменные места, прибрежные территории, пониженные участки местности в населенных пунктах, не защищённые дамбами, садово-огородные товарищества, сельхозугодия, участки дорог местного значения, линии ЛЭП и связи.



