В Хабаровском крае пчеловодов поддержат рублем

В Хабаровском крае прошел конкурс по предоставлению субсидий районам, где активно развивается пчеловодство. Государственную поддержку окажут Вяземскому, Нанайскому, Хабаровскому и имени Лазо районам. Это традиционные для развития пчеловодства территории региона.





Власти районов, в свою очередь, направят полученные средства на компенсацию понесенных затрат предпринимателями на ведение своего дела. Пасечники за счет государства смогут покрыть расходы на приобретение спецпрепаратов для пчел, покупки инвентаря и оборудования, семян медоносов и т.д.





Пчеловоды смогут получить гранты и как начинающие фермеры. Тем более в Хабаровском районе при поддержке краевых властей создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Союз пчеловодов Хабаровского края», который занимается производством и продажей меда. Стоит также напомнить, что в прошлом году на территории нашего региона было произведено около 434 тонны меда.



