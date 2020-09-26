Высокопоставленный хабаровский полицейский получил срок за взятку

Со следователем рассчитались скромным банкетом в ресторане

Центральным районным судом города Хабаровска вынесен обвинительный приговор в отношении 39-летнего экс-полицейского. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере).

В судебном заседании установлено, что в августе 2018 года подсудимый, находясь в должности заместителя начальника следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю, обладая организационно-распорядительными полномочиями по отношению к подчиненным следователям, получил взятку в виде оплаченного банкета в ресторане на сумму 40 тысяч рублей взамен на объективное расследование уголовного дела и прекращение уголовного преследования в отношении сына взяткодателя.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной, административно-хозяйственной и правоприменительной деятельностью в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.



