Хабаровский легендарный спортсмен не интересовался стриптизом

Кто из нас не читал произведение Льва Кассиля «Вратарь республики»? Так вот, последний рубеж хоккеистов СКА (впоследствии «Амура») тоже защищал голкипер, которого многие окрестили «вратарем республики». А во время Олимпийских игр в Нагано-1988 его даже стали называть в честь тоже знаменитого вратаря, но уже чеха, «хабаровским Гашеком».

Речь идет об Олеге Филимонове, который верой и правдой служил спортивному клубу многие годы. Впрочем, почему служил? Он и сейчас по-прежнему в игре: на протяжении многих лет Олег Николаевич является тренером по вратарям родного «Амура», а в свободное время не прочь поиграть за ветеранов.

А недавно Филимонов (пусть всего и на один матч) вывел «тигров» в роли… главного тренера. Дело в том, что тогдашний рулевой Павел Торгаев по болезни не смог руководить командой у бортика. И тогда вся ответственность легла на плечи Олега Николаевича. И Фил (так его, помнится, звали в молодости товарищи по команде и болельщики) не подкачал. К слову, именно при нем «Амур» одержал первую и пока единственную победу в новом сезоне.

Команда Позднякова

Интересно, думал ли в свое время паренек из Ижевска, что станет кумиром хабаровской публики, а сам город на берегах Амура со временем станет для него родным?

- Да, я родился в Ижевске, - рассказывает Олег Филимонов. - Первые шаги в хоккее, понятно, делал в местной ДЮСШ. В 1983 году, когда мне было всего-то семнадцать, оказался в команде мастеров. Но тогда я был сильно молод, а «Ижсталь» котировалась в первой лиге союзного первенства. Словом, клубу было не до меня, и появлялся я на льду эпизодически.

Неизвестно, как бы сложилась судьба молодого голкипера дальше, если бы не служба в армии. Так Филимонов оказался в Хабаровске и в команде СКА, которая в ту пору выступала во второй лиге. Шел 1985 год.

Как раз тогда дела у клуба пошли в гору. Возглавлял дружину Василий Иванович Поздняков (царство ему небесное!), которому удалось создать самобытный коллектив.

Ведь до этого команда комплектовалась в основном благодаря игрокам, которые призывались в Хабаровск на армейскую службу. Отслужив положенный срок, ребята возвращались в родные пенаты, а на их место приходили другие. Из-за этой чехарды игра команды, разумеется, стабильностью не отличалась.

А вот при Позднякове всё изменилось. В СКА появились Михаил Переяслов, Евгений Кувеко, Юрий Фимин, Игорь Алёшин, Олег Вевчеренко, Олег Днепровский, Олег Валко и другие хоккеисты, которые, как и Олег Филимонов, со временем вписали в историю клуба свои имена. Да, все они были не местными, но именно в Хабаровске по-настоящему заиграли и были верны команде многие годы.

- Я вообще считаю, что Василий Иванович – ключевая фигура в истории хабаровского хоккея с шайбой, - говорит Филимонов. - Не будь его заинтересованности в развитии команды, мы бы, может, и не играли сейчас в КХЛ. Когда я приехал в Хабаровск, народ практически не ходил на «шайбу». Очень популярен был хоккей с мячом, футбол, и мы где-то за ними. Потом, когда команда стала подниматься, у неё появился рисунок, пошёл зритель.

Василий Иванович был человеком очень эмоциональным и справедливым. Иногда после проигранных матчей заходил в раздевалку и говорил: «Ребятки, кто считает, что плохо отыграл, надевайте форму и пешочком до жилого корпуса…». А мы тогда базировались на набережной у открытого бассейна, где сейчас посольство Китая. Никто не мог признать, что сыграл хорошо, все надевали мундиры и в сапогах шли через болельщиков. После этого хотели лучше отыграть, чтобы не было перед ними стыдно.

Однажды в Америке

К слову, сам Филимонов иногда покидал Хабаровск. Но ненадолго. В сезоне-1994/95 ему предложили контракт на Аляске (тогда наша команда дружила с американцами), и Олег дал согласие.

Дело в том, что в тот момент армейцев, по сути, отрубили от большого хоккея: команда играла во второстепенных соревнованиях, а в элиту нас никак не пускали (хотя результаты были на уровне). К слову, за океаном он был не один, а со своими партнерами по хабаровскому клубу Игорем Алешиным и Маратом Гильмановым.

- Я попал туда, когда в НХЛ случился первый локаутный сезон и многие хоккеисты оттуда поехали в низшие лиги, - вспоминал он позже. - Помню, к нам приехала команда из Лос-Анджелеса, а там было семь игроков из «Кингз»! Так что уровень был достаточно высокий. Хоккей на маленьких площадках оказался совершенно сумасшедшим. На оборону внимания вообще не обращали. Они сами говорили, что это шоу и мы, русские, слишком серьезно к хоккею относимся. 5:6, 7:6 – такие результаты были постоянно. Как в матчах звёзд. Мы ведь привыкли к лозунгам: «За Родину!», «За Сталина!». А там другой менталитет, в который мы в итоге все же вписались. В финале того сезона победили основного конкурента и стали чемпионами США.

Впрочем, поиграв год за команду «Аляска Голд Кингз», Олег с компанией вернулся в родные пенаты.

Второй «побег» из Хабаровска у Фила случился уже значительно позже - в сезоне-2002/03 многоопытный голкипер усилил череповецкую «Северсталь» и стал серебряным призёром Российской хоккейной суперлиги. Однако и тогда, добившись успеха, любимец болельщиков «Амура» вновь вернулся в ставший родным город на берегах Амура.

Ему было не до стриптиза

Долгое время Олег играл практически без замен. Достойные дублеры у Филимонова, конечно, присутствовали. Но он, безусловно, среди них был лучшим. Кстати, статистики подсчитали, что за свою карьеру вратарь 72 матча сыграл на ноль.

- Каждый должен профессионально делать свою работу, - любил повторять Олег, - нападающие атаковать ворота, а голкиперы шайбы отражать. Вот я по мере сил и возможностей старался эти самые шайбы отражать. Вроде получалось, порой неплохо. А вообще, знаете, кто был моим главным соперником? Тот, кто в воротах напротив. Кто из нас дрогнет первым, та команда, что называется, «поплывет». Часто «плыли» наши противники.

Хотя бывало всякое. Как сейчас помню весну 1996 года. Тогда хабаровчане бились за одну из двух путевок в создаваемую российскую суперлигу. Спор вели четыре команды - победительницы своих зональных первенств: наш СКА, пензенский «Дизелист», челябинский «Мечел» и ХК «Липецк». В таком порядке клубы и распределились в турнирной таблице. Но какая была интрига!

После первого тура (он состоялся в Хабаровске) наши возглавили таблицу. Далее команда переехала в Челябинск. Дальневосточники там переиграли ХК «Липецк», затем уступили хозяевам. И вот игра с главным соперником - «Дизелистом». По ходу матча мы проигрывали 1:4. Филимонов в один момент даже было хотел попросить замену. Но тогдашний наставник клуба Александр Блинов нашел нужные слова - Олег, мол, еще не вечер.

Филимонов нашел в себе силы выйти на лед. И больше не пропускал. Зато хабаровчане поразили ворота соперника аж четыре (!) раза и выиграли - 5:4.

После того победного матча наша команда ужинала в одном из ресторанов Челябинска. Дело было в пятницу. Обычные посетители этого заведения, понятное дело, гуляли. На «десерт», как водится, был стриптиз. Но наш вратарь, помнится, на полуголых девиц внимания не обращал: он все еще находился в игре.

Не берущихся шайб не бывает

Ну а обладатель золотых медалей первенства России определялся, если помнит читатель, в заключительном туре многоступенчатого турнира. Причём дело было как раз в Пензе. В последнем матче как раз и встречались главные конкуренты на победу - местный «Дизелист» и наши армейцы.

Хабаровчан устраивала ничья. И они её в итоге добились - 1:1. Хозяева открыли счёт, но затем последовал мощный щелчок Сергея Ясакова, и красный свет зажёгся за воротами «Дизеля». Понятно, что пензенская команда мечтала о победе (клуб к тому же активно поддерживали переполненные трибуны местного Дворца спорта «Темп»). Но пробить Олега Филимонова хозяева больше так и не смогли.

Потом была суперлига, где «Амур» не затерялся. Конечно, со временем состав клуба изменился, но Филимонов продолжал защищать последний рубеж хабаровчан.

Когда Олегу было уже за тридцать, у него появился достойный конкурент - заокеанский голкипер Стив Плуфф. Канадец как-то сразу зарекомендовал себя, отправив любимца наших зрителей на скамейку запасных. Но Филимонова это только по-спортивному разозлило, и он доказал тренерам, что списывать его ещё рано.

- В нашем деле главное не паниковать, а работать и доказывать, что ты не хуже напарника, - говорил впоследствии Олег о том периоде в своей карьере. - А уж тренерам выбирать на кого делать ставку. Со Стивом у нас складывались вполне нормальные рабочие отношения. У него своя работа, у меня - своя. Естественно, каждый хочет быть первым. Это здоровая конкуренция.

И всё же настал тот грустный момент (спортивный век, увы, короток), когда Филимонов покинул ворота «Амура». Но из команды не ушел и стал заниматься тем, что любит больше всего - тренировать вратарей. Чем, собственно, и занимается по сей день.

- Не берущихся шайб не бывает, - сказал как-то Олег Филимонов. - Если она залетает в ворота после рикошетов, это значит, что вратарь просто оказался не в том месте. Он должен как минимум интуитивно занимать правильную позицию и отбивать. Легко ловить шайбу, которую ты видишь. А вот поймать ту, которую не видишь, это настоящее мастерство.

Владислав Махов