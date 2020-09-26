В Хабаровском крае в ближайшие 5 лет отремонтируют 330 километров дорог

Состояние дорог - одна из самых болезненных проблем Хабаровского края. Автомобилисты каждый год жалуются на наличие ям, провалов, выбоин, трещин. Ситуация при этом не меняется годами. В качестве примера можно вспомнить пресловутую трассу Лидога-Ванино, которую строили очень продолжительное время. А когда построили, она тут же начала стремительно разрушаться.

В краевом центре состоялось расширенное заседание правительства Хабаровского края с участием врио губернатора Михаила Дегтярева, глав районов, ведомств и министерств. На нем были подведены итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дегтярев поставил задачу более ответственно и качественно подходить к вопросам дорожного ремонта. Ведь известно, что четко поставленная цель и контроль за движением к этой цели есть половина успеха.

В 2020 году на ремонт трасс было выделено 3,6 миллиарда рублей (из них почти 1,7 миллиардов – федеральные средства). Эти деньги позволят до конца года отремонтировать 180 километров дорог. План достаточно успешно выполняется – на 73% ремонтируемых магистралей уже уложено асфальтобетонное покрытие. Всего же в ближайшие пять лет в порядок приведут 330 километров дорог.

Также на совещании обсудили вопросы безопасности дорожного движения. Порядок на трассах во многом зависит от наличия фото- и видеокамер. Однако руководство ГИБДД заявило, что в Хабаровске 44% камер не работают.

«Вопрос с камерами в Хабаровске – «перезревшая» проблема. В таком большом городе есть какие-то осколки системы. Этим вопросом нужно энергичнее заниматься. Я постоянно слышу просьбы выделить денег. Не будет бюджетных денег. Есть же другие механизмы, которыми давно пользуются, например, концессионные соглашения. Практически везде в России современные системы видеофиксации внедрены предпринимателями-концессионерами», - обратился к главам районов Михаил Дегтярев.

Поднял врио губернатора и такую тему, как поздние конкурсные процедуры. Из-за короткого лета (особенно на севере края) дорожники не успевают отремонтировать магистрали в срок. Следовательно, конкурсы желательно готовить заранее. Об этом Дегтярев узнал, общаясь с предпринимателями и жителями районов в ходе своей поездки по региону.

«Нам с вами предстоит усилить контроль за конкурсными процедурами и проведением работ. Нужно больше привлекать общественность и депутатов. Есть хороший пример этого – ремонт Комшоссе в Комсомольске-на-Амуре. Коллеги из парламента занимались вопросом системно, контролировали подрядчика, его работу. Динамика на площадке хорошая. Надо перенимать опыт. Скажу еще - очень важно реагировать на обращения граждан в соцсетях. Не нужно ждать, когда люди начнут закидывать жалобами, надо реагировать сразу, быстро. Увидел, проконтролировал, поставил вопрос в график,» - сказал Дегтярев.