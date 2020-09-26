Четыре детских сада Комсомольска — в воде

Уровень Амура у города составил 658 см

Ситуация в Комсомольске-на-Амуре с каждым днем становится все напряженнее. После достижения рекой опасного уровня 650 см в городе на поверхность стали активно выходить грунтовые воды.

По данным пресс-службы губернатора, сегодня утром уровень Амура составил 658 см. По информации мэрии, уже подтоплены подвалы 47 жилых домов, а также четырех детских садов и дворца творчества детей и молодежи. Помимо этого в воде стоят 135 дач в пригороде.

«Пострадавшие объекты в основном сконцентрированы в центральном округе. Власти и спасатели принимают меры по защите города. Развернуты работы по укреплению Мылкинской дамбы и дамбы по улице Дзержинского. Обновляется дамба в районе частного сектора микрорайона Менделеева, а на улицах в районе поселка Парковый подсыпают подтопленные места. В поселок Малая Хапсоль завезен песок, там домам угрожает поднимающаяся вода озера Мылки. За поселком Новый Мир установлено наблюдение. За последние дни волонтеры подготовили более 5 тысяч мешков с песком», — сообщили в пресс-службе Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщалось ранее, еще неделю назад, предвидя такое развитие ситуации, городские власти начали разворачивать в ключевых местах насосы для откачки воды. Сейчас на улицах Комсомольска-на-Амуре и окрестных поселках постоянно работает 11 агрегатов. Три насоса городу дополнительно передали по поручению врио главы региона Михаила Дегтярёва из краевого резерва. Сегодня их тоже запустят на полную мощность. Расставленное оборудование ежесуточно перекачивает по 8 тысяч кубометров воды в час, но далее объемы откачки могут существенно вырасти. Кроме того, не дожидаясь конца подтоплений, мэрия сформировала комиссии, которые сразу после схода воды займутся оценкой ущерба и оказанием помощи населению. Вся ситуация находится на постоянном контроле краевой комиссии по ЧС.

Сейчас гребень амурского паводка, миновав Хабаровск, проходит село Троицкое в Нанайском районе. По обновленному прогнозу пик «большой воды» у города Юности ожидается 28-30 сентября с отметкой 700 см — на 50 см выше уровня опасных явлений.

Напомним, что накануне врио губернатора края Михаил Дегтярёв принял участие в оперативном совещании правительственной комиссии по паводкам. На нем принято решение отнести ситуацию в Хабаровском крае к чрезвычайной ситуации межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования.