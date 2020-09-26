В Николаевске-на-Амуре открыли «народный» сквер

В старейшем городе Хабаровского края состоялось открытие городского сквера. Его реконструкция шла три года. Жители Николаевска-на-Амуре сами голосовали за объект, который будет отремонтирован по нацпроекту. Поэтому сквер можно назвать «народным».

В небольшом парке находится площадка отдыха, утопающая в густой зелени, арт-объекты «Амур» и «каменное озеро», детская площадка с мягким покрытием, горками и качелями. Композицию общественной территории продумали заранее.

Городской сквер благоустроен по национальному проекту «Жилье и городская среда». Его реконструкция обошлась в 16,8 миллионов рублей.

Хабаровский край продолжают делать комфортным для людей. Так, в эти выходные в Бикине, Эльбане, и селе Заозерное будут открыты еще несколько общественных территорий. В рамках нацпроекта в регионе до конца года планируется отремонтировать 118 общественных пространств. Для этого из бюджетов различных уровней выделено более четырехсот миллионов рублей.