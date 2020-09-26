У Хабаровска уровень Амура падает, в опасности- Комсомольск-на-Амуре

За сутки у Города юности река растет на 6 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

По информации Дальневосточного УГМС, на реке Амур у Хабаровска отмечается стабильный спад воды и на утро 26 сентября составил 580 см, с подтоплением поймы на 2,9 м. В ближайшие двое суток спад уровня воды продолжится на 25-30 см.

У Комсомольск-на-Амуре уровень воды достиг опасной отметки, отмечается подъем уровня воды 6 см за сутки и составляет 658 см, с подтоплением поймы на 3,5 м.

У села Троицкое смещается гребень амурского паводка, уровень воды превышает опасную отметку и составил 493 см, пойма подтоплена на 2,4 м, в течение двух суток без существенного изменения уровня воды. У села Малмыж уровень воды опасной отметки, продолжается подъем уровня воды и составил 589 см, с подтоплением поймы на 3,1 м, в течение двух суток продолжится подъем уровня воды на 5-10 см.

На Уссури в пределах Хабаровского края отмечается спад уровня воды, у села Новосоветское сохраняется уровень воды неблагоприятной отметки, в ближайшие двое суток продолжится спад уровня воды на 25-30 см. Пойма реки на участке Венюково — Новосоветское подтоплена на 0,4-1,6 м.

На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 2,5 м. На других реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды, сохраняется подтопление поймы на реках Кур, Тунгуска на глубину 1,2-1,7 м

Уровни воды на реках края на утро 26 сентября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 580 см (-10 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 632 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 493 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 658 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 768 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка – уровень 662 см (+11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское – уровень 465 см (+10 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское – уровень 414 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта – уровень 477 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре – уровень 194 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 512 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 128 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 224 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 273 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 550 см, опасном явлении — 620 см.

с. Венюково, река Уссури — уровень 275 см (-10 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 400 см, при опасном явлении — 520 см;

с. Шереметьево, река Уссури — уровень 683 см (-7 см за сутки) при неблагоприятном явлении – 810 см, при опасном явлении — 950 см.

с. Лончаково, река Уссури — уровень 187 см (-6 см за сутки)

Хабаровский район:

Новокуровка, река Кур — уровень 526 см (-21 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 920 см (-1 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

На реках Хабаровского края гидрологическая обстановка и её мониторинг ведётся постоянно и находится на постоянном контроле спасательных служб и территориальной подсистемы РСЧС.

В результате повышения уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше в зону подтопления попадают пойменные места, прибрежные территории, пониженные участки местности в населенных пунктах, не защищённые дамбами, садово-огородные товарищества, сельхозугодия, участки дорог местного значения, линии ЛЭП и связи.