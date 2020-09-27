50-метровый бассейн планируют построить в Хабаровске

По информации мэрии города, строительство начнется в следующем году.

Проект планируется реализовать в рамках муниципально-частного партнерства. Земельный участок под него выбран в границах улиц Световой и Узловой. Предполагается, что спортивный комплекс будет включать не только 50-метровую чашу для подготовки юных пловцов, но и хоккейную коробку, гостиницу и реабилитационный центр. Строительство рассчитано на три года, его старт намечен на 2021-й.

«Сейчас с инвестором ведется работа в рамках федерального законодательства. Он готовит частную инициативу, проектно-сметную документацию, прорабатывает варианты снижения стоимости строительства. Таких объектов по всей России не так много, поэтому в работе используется опыт их строительства в других регионах. Мы взяли на вооружение пример Смоленска», — рассказал начальник городского управления инвестиционного развития Иштван Брысин.

Земля на улице Световой принадлежит муниципалитету. В ее границах есть необходимые коммуникации: свет, вода, канализация. В случае выполнения определенных условий, а также успешной оценки проекта в министерстве экономических отношений Хабаровского края, инвестор сможет получить ее без проведения открытых конкурсов.

Также предстоит решить вопрос с финансированием проекта: помимо частных инвестиций планируется задействовать консолидированный бюджет.



