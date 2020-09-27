Гребень амурского паводка сместился к Троицкому

Возможно, через двое суток уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достигнет семи метров

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, гребень амурского паводка проходит в Нанайском районе у села Троицкое.

На Амуре у Хабаровска отмечается стабильный спад воды и на утро 27 сентября составил 569 см, в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 20-25 см.

У Комсомольска-на-Амуре уровень воды на утро 27 сентября составил 677 см.

Затоплены поймы рек Уссури (в Вяземском, им. Лазо районах), Кур, Тунгуска, Амгунь на глубину 0,1-1,7 м.

Уровни воды на реках края на утро 27 сентября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска составил 569 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 625 см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 489 см (-4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 677 см (+19 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 781 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка – уровень 683 см (+21 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское – уровень 477 см (+12 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское – уровень 423 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта – уровень 482 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре – уровень 192 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 506 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 126 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 223 см (-1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 267 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 550 см, опасном явлении — 620 см.

с. Венюково, река Уссури — уровень 265 см (-10 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 400 см, при опасном явлении — 520 см;

с. Шереметьево, река Уссури — уровень 676 см (-7 см за сутки) при неблагоприятном явлении – 810 см, при опасном явлении — 950 см.

с. Лончаково, река Уссури — уровень 182 см (-5 см за сутки)

Хабаровский район:

Новокуровка, река Кур — уровень 507 см (-19 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 915 см (-5 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.