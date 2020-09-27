100 тысяч человек вышли на субботник в Хабаровском крае

В регионе не смогли побить прошлогодний рекорд, когда на улицы вышли 106 тысяч жителей края.

Общекраевой субботник завершился в Хабаровском крае. В «генеральной уборке», позволившей привести в порядок улицы и жилые кварталы городов и поселков, поучаствовали почти 100 тысяч человек. Жители региона и коммунальщики убрали около 12 тысяч дворов, 192 спортивные площадки, ликвидировали 354 свалки, сообщили в краевом минЖКХ.

«На субботник вышли во всех муниципалитетах, кроме Тугуро-Чумиканского района, где его перенесли из-за погоды. Общими усилиями очищено 4,3 тысячи кв. метров дорожного покрытия. Примерно на 11 тысячах кв. метров дорог выполнен ямочный ремонт. В парках и скверах высажены сотни деревьев. Благодарим за активное участие наших земляков. План по уборке выполнен в полном объеме», — подвел итоги и.о. министра ЖКХ края Дарий Тюрин.

В Хабаровске убираться на улицы пошли 24 тысячи человек. Горожане очистили 0,8 тысячи кв. метров газонов, ликвидировали 26 свалок и очистили 67 бесхозных территорий. Несмотря на приближающийся паводок, также активно поучаствовали в субботнике и комсомольчане. В каждом из районов общественники помимо улиц и дворов привели в порядок мемориалы и обелиски.

Напомним, в прошлогоднем осеннем субботнике поучастовали более 106 тысяч человек.