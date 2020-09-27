Единый список коренных народов появится в России

Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот, сообщает портал правительства России.

В России появится единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Представителям малочисленных больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.

Список должен быть готов к 2022 году. Его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме. Чтобы попасть в список, человек должен предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Это может сделать и община. Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, сохраняют традиционный жизненный уклад, занимаются оленеводством, рыболовством, охотой, разведением собак, собирательством, художественными промыслами.

Малочисленные народы обладают особым статусом и имеют ряд преференций со стороны государства.



