Умерла вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро

Сегодня на 61 году жизни скоропостижно скончалась вице-мэр г. Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро. Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Зампред краевого правительства, министр здравоохранения Евгений Никонов выразил слова соболезнования родным и близким Ирины Шапиро. "Она была профессионалом своего дела, высококлассным управленцем. Ирина Анатольевна внесла огромный вклад в развитие города и медицинской отрасли Хабаровского края. Это невосполнимая утрата для всего Хабаровска, но, в первую очередь для родных Ирины Анатольевны. Скорбим вместе с вами"