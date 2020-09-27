Умерла вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро

Ирина Шапиро болела коронавирусом и находилась в больнице, сообщает минздрав Хабаровского края.

«Сегодня на 61 году жизни скоропостижно скончалась вице-мэр Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро. Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Зампред краевого правительства, министр здравоохранения Евгений Никонов выразил слова соболезнования родным и близким Ирины Шапиро», — говорится в сообщении.

View this post on Instagram Сегодня на 61 году жизни скоропостижно скончалась вице-мэр г. Хабаровска Ирина Анатольевна Шапиро. Врачи десятой городской больницы до последнего момента делали всё возможное, но болезнь оказалась сильнее. Зампред краевого правительства, министр здравоохранения Евгений Никонов выразил слова соболезнования родным и близким Ирины Шапиро. "Она была профессионалом своего дела, высококлассным управленцем. Ирина Анатольевна внесла огромный вклад в развитие города и медицинской отрасли Хабаровского края. Это невосполнимая утрата для всего Хабаровска, но, в первую очередь для родных Ирины Анатольевны. Скорбим вместе с вами" A post shared by Минздрав Хабаровского края (@mzdrav27) on Sep 26, 2020 at 11:28pm PDT

Пост заместителя мэра Ирина Шапиро занимала с 2015-го года, в 2018-м стала вице-мэром.

Справка

Ирина Шапиро родилась в 1959 году. В 1983 году с отличием окончила Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», квалификация – врач-лечебник. В 2002 году ей была присуждена ученая степень доктора медицинских наук.

С февраля 2015 года занимала должность заместителя мэра, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом.