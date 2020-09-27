В Хабаровском крае — 64 новых случая коронавируса

Всего за время пандемии выявлено 11 тыс 877 случаев коронавирусной инфекции.

По данным минздрава региона за минувшие сутки выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 человека.

Всего выздоровевших в Хабаровском крае — 9 тыс 571. За время пандемии скончались 102 человека.