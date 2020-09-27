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В Хабаровском крае — 64 новых случая коронавируса
Всего за время пандемии выявлено 11 тыс 877 случаев коронавирусной инфекции.
По данным минздрава региона за минувшие сутки выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 человека.
Всего выздоровевших в Хабаровском крае — 9 тыс 571. За время пандемии скончались 102 человека.
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Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (27 сентября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 64 новых случаев ✔️ 42 человека выздоровело ✖ летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 11877 случаев Covid-19 📌 9571 человек выздоровело 📌 102 человека умерло #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай