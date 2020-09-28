В кабинетах чиновников царит анархия — Михаил Дегтярев

Врио губернатора высказал свое мнение по поводу преждевременного демонтажа дамбы в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил провести тщательное расследование причин ситуации вокруг демонтажа временной дамбы в хабаровском затоне. Об этом сегодня было заявлено на аппаратном совещании в правительстве края.

Несанкционированные работы по разбору насыпи начались в ночь на субботу по инициативе подрядчика — АО «Хабаровский речной торговый порт».

Причем уровень Амура на тот момент у Хабаровска составлял 579 см. Когда защитное сооружение было разобрано, большая вода зашла в затон и затопила несколько десятков гаражей.

Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, решение о демонтаже может принимать только краевая комиссия по ЧС и не раньше, чем уровень Амура опустился бы до отметки в 500 см.

«То, что произошло – следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Но мы это исправим. Что касается разобранной дамбы – служебная проверка уже назначена, ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы», — подчеркнул Михаил Дегтярев.