В Комсомольске-на-Амуре затоплены подвалы в 47 домах

Уровень Амура у города составляет 691 см, к 30-му сентября река поднимется до семи метров.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Комсомольска-на-Амуре, сейчас в городе подтоплены подвалы 47 жилых домов, а также 4 детских садов и дворца творчества детей и молодежи. Помимо этого, в садовых обществах водой залито 143 дачи. Спасатели и власти продолжают принимать меры по защите городской черты. Идет укрепление Мылкинской дамбы и насыпи на улице Дзержинского. В частном секторе микрорайона Менделеева строители засыпали проран в защитных сооружениях, который проделали после подтоплений 2019 года, чтобы спустить воду и обеспечить проход к реке. На улице Пермской в районе Теплого ключа установлено сразу три мощных насоса для откачки грунтовых вод. Все три агрегата администрация получила из краевого резерва по распоряжению врио главы региона Михаила Дегтярёва. Насосы расставили и по ключевым улицам центральной части города, где могут возникнуть разливы грунтовых вод.

Паводок на Амуре продолжает спускаться вниз по течению реки. В понедельник, 28 сентября, его гребень проходит село Малмыж в Нанайском районе. При этом уровень воды у села превышает черту опасных явлений на 38 см. Такая же картина наблюдается и у других поселений. У Елабуги отметка выше критической на 75 см, а у Троицкого – на 39 см.

«Уровень Амура пока падает только у Хабаровска. На остальных отрезках реки идет постоянный подъем воды. Так, у Комсомольска-на-Амуре на утро уровень реки составил 691 см, на 41 см выше отметки опасных явлений. Вода у города прибавляет по 14 см за сутки. Пик по обновленному прогнозу ожидается 29-30 сентября на уровне 7 метров», — уточнили в комитете правительства края по гражданской защите.

Вся ситуация с паводками находится на постоянном контроле краевой комиссии по ЧС. Всего в Хабаровском крае к настоящему моменту подтопления отмечаются в 56 населенных пунктах восьми районов. В воде стоят 54 жилых дома, 2713 земельных и 1731 дачный участок, 81 отрезок автодорог. Ситуации в Хабаровском крае на правительственной комиссии, прошедшей в конце прошлой недели, отнесена к чрезвычайной ситуации межрегионального характера. Для нее установлен федеральный уровень реагирования.



