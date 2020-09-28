Долгосрочный план Комсомольска: 4 уголовных дела, 50 нарушений закона

Прокуратура опубликовала материалы проверки по реализации Долгосрочного плана развития города

По информации краевой прокуратуры, при строительстве Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре выявлено бездействие заказчика, которое выразилось в непринятии мер к консервации незавершенного строительством объекта, в результате чего произошло частичное разрушение построенного объекта. Краевому бюджету причинен ущерб в размере более 12 млн рублей.

Кроме этого, краевым учреждением при строительстве больничного комплекса не приняты меры ко взысканию с подрядчика неотработанной суммы аванса в размере более 20 млн рублей.

По направленным органами прокуратуры материалам проверки в настоящее время возбуждено и расследуется 2 уголовных дела по ст. 293 УК РФ (халатность).

По фактам использования бюджетных средств, выделенных для строительства межрайонного онкологического диспансера, на строительство иного объекта по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Всего выявлено более 50 нарушений закона, на незаконные правовые акты принесено 13 протестов, внесено 11 представлений, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, объявлено 3 предостережения, направлено 2 информации о состоянии законности, в следственные органы направлено 4 постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.

Мероприятия Долгосрочного плана предусматривают строительство социально важных для города объектов: нескольких дамб, предусмотренных для защиты населения от паводков; лечебных учреждений регионального значения — детского больничного комплекса и онкологического диспансера; систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации; реконструкции улично-дорожной сети; создание спортивных и туристических объектов. Объем финансирования всех мероприятий Долгосрочного плана составляет более 40 млрд. рублей.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой края в августе- сентябре текущего года, выявлены многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе, бюджетного, градостроительного, земельного законодательства, а также законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).