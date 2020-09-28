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Российская телерадиосеть будет продавать Wi-Fi на парковке «Ерофея»
Доступ к сети будет открытым, но с регистрацией с помощью SMS.
По сообщению пресс-службы дальневосточного филиала РТРС (Российская телерадиосеть) 28 сентября 2020 года филиал РТРС запустил публичный доступ в Интернет в Хабаровске на территории парковки арены «Ерофей».
Чтобы подключиться к сети, необходимо:
1. Зайти в настройки устройства, найти вкладку настроек сети.
2. Включить Wi-Fi на устройстве.
3. Найти настройки Wi-Fi, зайти во вкладку доступных сетей и выбрать из предложенного списка название нашей сети: Public-RTRN-zone
4. На экране устройства появится информационное окно, требующее регистрацию. Необходимо будет ввести свой номер телефона для получения бесплатного SMS- сообщения для авторизации.
Минимальный тариф — 25 рублей за один час подключения.
Все тарифы — тут