В Хабаровске обрушение асфальта на Советской оказалось фейком

В социальных сетях появилось сообщение следующего содержания. «На Запарина/Советская с мощным грохотом обвалился асфальт на глазах у людей». К посту была прикреплена фотография провала.

Однако данная информация оказалась фейком. «Неожиданный обвал» - это лишь обычные плановые ремонтные работы СП «Хабаровские тепловые сети» по устранению повреждения, выявленного в ходе гидравлических испытаний сетей зоны ТЭЦ-2. Ничего с грохотом не падало – энергетики вполне себе раскопали яму собственными силами.

Повреждение теплотрассы выявили 22 сентября, но к ремонту приступили только сегодня. П словам главного специалиста отдела энергообеспечения и топлива городского профильного управления Андрея Унтерберга, ремонт продлится до 30 сентября.