Жительница Хабаровского края потеряла на «инвестпроекте» 1,2 миллиона рублей

Жительнице Советской Гавани позвонила неизвестная, представилась специалистом инвестиционной компании и предложила подзаработать. 64-летнюю женщину это заинтересовало.





Что было нужно, чтобы получать пассивный доход? А все просто. По словам звонившей, существует некий успешный инвестиционный проект. Если туда вложиться, то через некоторое время деньги от одной из торговых компаний потекут рекой.





Совгаванка очень хотела получить прибыль, поэтому в течение полугода переводила деньги на мобильные номера «инвестиционной компании». Таким образом женщина потратила более 1,2 миллиона рублей собственных сбережений. Когда она не дождалась обещанной прибыли, то обратилась в полицию.





По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Советско-Гаванскому району принимают меры к установлению личности злоумышленницы и ее задержанию.



