Дегтярев разберется с долгим строительством комсомольского онкодиспансера

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает разбираться с самыми вопиющими проблемами региона. После 2013 года край стало топить гораздо чаще. Виноват ли в этом климат или какие-нибудь иные явления, пусть разбираются ученые. Однако стоит признать, что наводнения в последующие годы вряд ли станут редкостью. Следовательно, сооружения, которые защищают город от большой воды, будут актуальны как никогда.

Вот и теперь не успел пик паводка толком пройти мимо Хабаровска, как уже начали демонтировать дамбу. На аппаратном совещании в правительстве Хабаровского края Михаил Дегтярев возмутился действиями сотрудников АО «Хабаровский речной торговый порт», которые слишком рано разобрали гидробарьер. Из-за чего вода зашла в затон и затопила несколько десятков гаражей. Дегтярев поручил провести тщательное расследование причин ситуации вокруг демонтажа инженерного сооружения.

Еще один подрядчик стал объектом конструктивной критики. Это строительная компания «Тутта», сорвавшая строительство онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре и дамбы в Хабаровске. Фирма набрала крупных заказов, но, судя по всему, не смогла «потянуть» возведение столь крупных объектов. В результате, за два года онкодиспансер не построили дальше вырытого котлована. Дамба также не достроена.

Михаил Дегтярев решил поступить строго, но справедливо. Врио губернатора поручил подчиненным написать письмо в генпрокуратуру и по возможности привлечь бенефициаров к субсидиарной ответственности (то есть с конфискацией и продажей имущества).