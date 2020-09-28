Михаил Дегтярёв перевозит семью в Хабаровский край

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев дал телефонное интервью одному из федеральных изданий. Дегтярев в это время был в очередной поездке (на выходных инспектировал природоохранные кордоны). Однако он, тем не менее, нашел время для того, чтобы искренне и откровенно ответить на вопросы журналиста.

Врио рассказал, что его заместитель сейчас находится в Комсомольске-на-Амуре, где контролирует организацию противопаводковых мероприятий. Также он оценил проблему с ОРВИ. По словам Дегтярева, хотя несколько десятков классов сейчас находятся на карантине, в целом, ситуация нормальная.

Глава региона поведал о своей личной жизни. Он, как и обещал, решил пустить корни в Хабаровске. Михаил Дегтярев уже купил квартиру. Как и многие, в ипотеку. Так что он теперь не понаслышке знает проблемы людей, которые платят ипотечный кредит.

«Жилье надо сейчас обставить, все подготовить. Сделку оформить. Определить, куда сын пойдет, какой у него будет маршрут. Их же у меня четверо. Тут на коленях не решаю такие вопросы. Я готовлю все к их приезду в декабре», - рассказал врио губернатора.

Прокомментировал Дегтярев и ситуацию с коронавирусом. По его словам, регион в дополнительных мерах противодействию пандемии пока не нуждается, однако все находятся в полной готовности. Для этого и врио, и его команде приходится ежедневно работать без выходных.

«Обычная текущая работа. Порядок наводим во всех отраслях… Бесхозяйственность», - сказал Михаил Дегтярев.