На лечении от коронавируса в Хабаровском крае находятся 2 тыс 251 человек

За минувшие сутки смертельных исходов не зафиксировано, сообщает минздрав региона.

За сутки в Хабаровском крае выявлен 61 новый случай коронавирусной инфекции, выздоровели 14 человек.

Всего за время пандемии коронавирус найден у 11 тыс 938 человек, выздоровевших 9 тыс 585 человек, скончавшихся — 102.