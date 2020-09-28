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На лечении от коронавируса в Хабаровском крае находятся 2 тыс 251 человек
За минувшие сутки смертельных исходов не зафиксировано, сообщает минздрав региона.
За сутки в Хабаровском крае выявлен 61 новый случай коронавирусной инфекции, выздоровели 14 человек.
Всего за время пандемии коронавирус найден у 11 тыс 938 человек, выздоровевших 9 тыс 585 человек, скончавшихся — 102.
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Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (28 сентября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 61 новых случаев ✔️ 14 человек выздоровело ✖ летальных исходов за последние сутки не зарегистрировано Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 11938 случаев Covid-19 📌 9585 человек выздоровело 📌 2251 находятся на лечении 📌 102 человек умерло #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай