Спецназовца в Хабаровске осудили за мошенничество

Бывший военнослужащий 21 отряда специального назначения «Тайфун» обвинен в мошенничестве с социальными выплатами.

По сообщению УФСБ по Восточному военному округу, бывший военнослужащий 21 отряда специального назначения «Тайфун» войск национальной гвардии России младший сержант запаса И. Котов осужден по ч. 4. ст. 159.2 УК России «Мошенничество при получении выплат», за незаконное получение социальных выплат в размере свыше 1,5 млн рублей.

Установлено, что на протяжении 2008-2019 гг. Котов, сознательно умолчав о факте трудоустройства на военную службу в Восточный округ Росгвардии, продолжил незаконно получать пенсионные выплаты после увольнения из рядов МВД РФ, в результате чего бюджету Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму 1 млн 592 тыс рублей.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками отдела ФСБ России по Восточному округу войск Национальной гвардии России. Следственными органами, по материалам военных контрразведчиков, возбуждено уголовное дело в отношении Котова, в ходе расследования которого осужденный вину свою признал в полном объеме.

24 сентября 2020 года Котов приговорен Хабаровским гарнизонным военным судом к 2 годам лишения свободы (условно), с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Также, с него взыскано 573 тыс 393 рублей в пользу государства.

Осужденный имеет право обжаловать приговор.