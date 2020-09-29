На чегдомынской трассе отремонтировано 6 км

Всего дорожникам предстоит привести в порядок 28 км автодороги, сообщает пресс-служба губернатора.

Активные ремонтные работы ведутся на автодороге «Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – пос. Могды – Чегдомын». Привести трассу в порядок поручил врио губернатора Михаил Дегтярёв по итогам многочисленных обращений жителей районов, а также активистов и общественников.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, на объект дорожники вышли две недели назад. За это время они отремонтировали 6 из 28 километров участка дороги. В рамках контракта бригады устранили пучины земляного полотна, провели ямочный ремонт, восстановили верхний изношенный слой асфальтобетонного покрытия. Также дорожники вырубили кустарники и подлесок, выполнили планирование откосов выемок и насыпей экскаваторами.

«Ремонтом занимается АО «Региоснаб». Работы ведутся с учетом погодных условий, но без выходных дней. Дорожники укладываются в установленный график. На объекте задействована необходимая техника — экскаваторы, самосвалы, строительные катки, асфальтоукладчик, бульдозер, фронтальный погрузчик. На приведение участка трассы в нормативное состояние выделено 70 млн рублей из краевого бюджета», — отметили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в III квартале текущего года на разрушенных участках цементобетонного покрытия будут выполнены работы по устройству карт из асфальтобетонной смеси. Затем подрядчик приступит к исполнению контракта по ремонту автодороги на участке от 488 до 501 километра. Здесь в период с 2020 по 2021 год проведут подготовительные работы, обустроят объездную дорогу, устранят ямы, а также обеспечат водоотведение проезжей части. Сдача объекта с новым асфальтобетонным покрытием запланирована на конец июля 2021 года.

Помимо этого, сейчас министерством прорабатывается вопрос по заключению контракта на проведение работ на отрезке от 7 до 17 км автомобильной дороги «Подъезд к пос. Алонка» в Верхнебуреинском районе. Ремонт запланирован на ноябрь – декабрь 2020 года. В настоящее время, по сообщению подрядчика, на проблемных участках уже восстановлен изношенный верхний слой, произведена укладка асфальтобетонной смеси.