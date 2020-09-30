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В Хабаровском крае — 68 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки летальных исходов не было.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за сутки в Хабаровском крае коронавирусной инфекцией заболели 68 человек, выздоровевших — 51, смертей нет.
Всего за время пандемии в регионе инфекция выявлена у 12 тыс 7 человек, вылечились — 9 тыс 636, смертельных случаев — 102.
В регионе разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры;
разрешены пешие прогулки;
работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади;
введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;
работает ряд образовательных организаций
с ограничениями открыты кафе и рестораны;
открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха;
открыты парки и скверы;
отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений.