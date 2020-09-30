В Хабаровском крае — 68 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки летальных исходов не было.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за сутки в Хабаровском крае коронавирусной инфекцией заболели 68 человек, выздоровевших — 51, смертей нет.

Всего за время пандемии в регионе инфекция выявлена у 12 тыс 7 человек, вылечились — 9 тыс 636, смертельных случаев — 102.

В регионе разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры;

разрешены пешие прогулки;

работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади;

введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;

работает ряд образовательных организаций

с ограничениями открыты кафе и рестораны;

открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха;

открыты парки и скверы;

отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений.







