Клещи покусали более 5 тыс человек в Хабаровском крае

За весь сезон в регионе подтверждены 3 случая заболевания клещевым энцефалитом.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратились 5 тыс 543 человека, из них — 2 тыс 152 ребенка. В том числе на минувшей неделе зарегистрировано 14 случаев обращения за медицинской помощью в связи с присасыванием клеща, преимущественно – в Хабаровске.

С профилактической целью иммуноглобулин введен 2 тыс 699 пациентам, в том числе 1 тыс 796 детям.

Зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (Комсомольск-на-Амуре – 1 случай, Николаевский район — 2 случая). Среди заболевших 2 взрослых, 1 ребенок 14 лет.

При проведении исследований клещей, снятых с людей, зараженность клещей вирусом клещевого энцефалита с начала сезона составила 1,44%.